Войска рф активизировались в Донецкой области: на Покровском направлении наибольшее количество боестолкновений - Генштаб

Количество боевых столкновений по всей линии фронта возросло до 109, противник продолжает наступательные действия на Покровском и Кураховском направлениях. Кроме того, оккупанты прикладывали усилия на Северском направлении, пытаясь найти слабину в украинской обороне. Пишет УНН со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.

Детали

Оперативная информация по состоянию на 16.00 31.08.2024

С начала суток сс рф продолжают наступление, - количество боевых столкновений по всей линии фронта возросло до 109. Оккупанты активизировали усилия на Покровском и Кураховском направлениях.

На Покровском направлении наибольшее количество боестолкновений. С начала суток оккупанты осуществили уже 23 попытки потеснить наших защитников с занимаемых позиций в районах семи различных населенных пунктов. Больше всего боестолкновений, почти половина, прошли у Новогродовки. Селидово и Покровск подверглись ударам КАБами, - информирует Генштаб.

По Кураховскому направлению: зафиксировано 21 вражескую атаку в сторону Украинской, Лесовки, Галициновки, Георгиевки и Константиновки.

В районах Георгиевки и Константиновки оккупанты прикладывали основные усилия - провели одиннадцать и пять штурмов соответственно, передает военное ведомство.

Другие направления:

На Краматорском направлении захватчики начинали 12 штурмов возле Калиновки, Часового Яра, Андреевки и Клещеевки. Три из них еще не завершены. Враг несет потери. Концентрирует усилия в районах Калиновки и Андреевки.

На Торецком направлении количество вражеских атак увеличилось до девяти. Восемь из них наши воины остановили. Бой еще идет в районе Нелиповки, где враг атакует активнее всего.

Харьковщина:

Продолжается атака противника в районе Волчанска. Липцы и Малые Проходы попали под вражескую бомбардировку.

На Купянском направлении противник 12 раз начинал штурмовать позиции наших подразделений возле Синьковки, Колесниковки и в сторону Лозовой. Половина из этих боестолкновений еще продолжаются.

На Лиманском направлении за день захватническая армия осуществила шесть атак на позиции украинцев вблизи Твердохлебового, Невского, Новосадового, Дибровы и в Серебрянском лесу. Три боестолкновения завершились без успеха для противника, а три - продолжаются. Оккупанты били НАРами с вертолетов Ка-52 по Сергеевке.

Пытается враг найти слабину в нашей обороне на Северском направлении. Вблизи Верхнекаменского, Выемки, Звановки и Спирного провел семь атак. Получил жесткий отпор. Бои неподалеку от Выемки и Верхнекаменского еще продолжаются.

Также Генштаб передает информацию по Времовскому направлению. Там продолжаются два боестолкновения неподалеку Угледара и Времовки. Еще трижды враг проводил атаки в сторону Макаровки - получил жесткий отпор.

На Ореховском направлении оккупанты безуспешно атаковали трижды, возле Малой Токмачки и Роботино.

На Приднепровском направлении успешно отбит один вражеский штурм.

На остальных направлениях без особых изменений.

Генштаб: 195 боїв за добу, майже третина - на Покровському напрямку