В России на газоизмерительной станции "Суджа" обнаружили новое повреждение

Спутниковые снимки показывают, что на газоизмерительной станции "Суджа" в россии поврежден еще один блок измерительных линий. Об этом пишет Радио Свобода, передает УНН.

Детали

Сравнение снимков со спутников за 11 и 19 августа показывает, что в этот период на газоизмерительной станции был поврежден еще один блок измерительных линий (БИЛ).

Ранее в агентстве опубликовали снимки за 11 августа, на которых видно, что после начала украинского наступления в курской области на ГИС "Суджа" было разрушено административное здание и поврежден один блок. Всего на станции четыре блока измерительных линий.

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Несмотря на то, что станция "Суджа", через которую российский газ поступает в украинскую газотранспортную систему для транзита в Европу, продолжает получать повреждения после начала украинского наступления, "Газпром" в понедельник утром в очередной раз заявил, что транзит российского газа через Украину продолжается в обычном объеме.

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