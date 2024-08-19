"АТЕШ": 810 бригада морской пехоты рф в курской области несет огромные потери

В курской области рф 810 бригада морской пехоты россии несет огромные потери. Об этом сообщает военное движение украинцев и крымских татар "АТЕШ", передает УНН.

Сообщается, что агент "АТЕШ" среди военнослужащих ВС рф, доложил о больших потерях в подразделениях 810 ОБРМП.

"Среди которых были военнослужащие 3 роты 1 МСБ. Такие как: Евсеенко Руслан Игоревич, Гриджин Владимир Александрович, Игнатьев Валентин Владимирович, Говдяк Евгений Юрьевич, Конкин Юрий Андреевич, а также командир этой роты был взят в плен бойцами 225 ошб ВСУ", - говориться в сообщении.

Отмечается, что проанализировав разведанную информацию, можно сделать выводы, что из батальона осталось 30% боеготовного состава.

"Остальные в плену, раненые или убитые", - сообщает "АТЕШ".

Дополнение

Советник по коммуникациям Белого дома Джон Кирби сообщил, что россия перенаправляет в район курска некоторые подразделения из регионов в Украине или вблизи нее.

Президент отметил успехи ВСУ на фронте и операцию в курской области.