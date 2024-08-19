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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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"АТЕШ": 810 бригада морской пехоты рф в курской области несет огромные потери

"АТЕШ": 810 бригада морской пехоты рф в курской области несет огромные потери

Киев  •  УНН

19 августа 2024, 14:59  •  16627 просмотра

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В Курской области 810-я бригада морской пехоты рф потеряла 70% личного состава. Среди потерь - военнослужащие 3 роты 1 МСБ, командир роты взят в плен бойцами ВСУ.

В курской области рф 810 бригада морской пехоты россии несет огромные потери. Об этом сообщает военное движение украинцев и крымских татар "АТЕШ", передает УНН.

Сообщается, что агент "АТЕШ" среди военнослужащих ВС рф, доложил о больших потерях в подразделениях 810 ОБРМП.

"Среди которых были военнослужащие 3 роты 1 МСБ. Такие как: Евсеенко Руслан Игоревич, Гриджин Владимир Александрович, Игнатьев Валентин Владимирович, Говдяк Евгений Юрьевич, Конкин Юрий Андреевич, а также командир этой роты был взят в плен бойцами 225 ошб ВСУ", - говориться в сообщении.

Отмечается, что проанализировав разведанную информацию, можно сделать выводы, что из батальона осталось 30% боеготовного состава.

"Остальные в плену, раненые или убитые", - сообщает "АТЕШ".

Дополнение

Советник по коммуникациям Белого дома Джон Кирби сообщил, что россия перенаправляет в район курска некоторые подразделения из регионов в Украине или вблизи нее.

Президент отметил успехи ВСУ на фронте и операцию в курской области.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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