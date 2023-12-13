российские спецслужбы пытаются выявить украинское подполье на оккупированных территориях - ЦНС
Киев • УНН
Российские войска усилили контрразведывательные мероприятия на оккупированных территориях Украины, ищут партизан и следят за общественными местами.
На временно оккупированных территориях Украины оккупанты усилили меры по противодействию подполью и поиску партизан. Об этом сообщает Центр национального сопротивления передает УНН.
Детали
Отмечается, что россияне прислали на оккупированные территории новые группы контрразведчиков.
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Оккупационные приспешники сейчас ведут наблюдение за режимными объектами, надеясь зафиксировать работу информаторов Сил обороны. Также сотрудники фсб в штатском подслушивают разговоры в общественных местах и налаживают систему собственных информаторов через коллаборационистов
Особое внимание просят выявить в местах питания и учебных заведениях, где работают завезенные из РФ охранные фирмы, сотрудники которых привлечены к прослушиванию украинцев.
Дополнение
Представители Центра национального сопротивления призвали членов подполья всегда заботиться о своей безопасности.
Также они дали несколько советов относительно информации, которую не следует хранить в телефонах, чтобы не вызвать подозрение:
- телефон должен быть "живым", но без сохраненных переписок;
- никаких фото с техникой захватчиков, критических объектов;
- не должно быть подозрительных и зашифрованных контактов;
- контакты в телефонной книге нужно подписывать примитивно.
Напомним
На временно оккупированных территориях Украины россияне угрожают отбирать земельные участки у тех, кто не переоформил их в соответствии с оккупационным законодательством.
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российские спецслужбы пытаются выявить украинское подполье на оккупированных территориях - ЦНС
Российские войска усилили контрразведывательные мероприятия на оккупированных территориях Украины, ищут партизан и следят за общественными местами.
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