российские спецслужбы пытаются выявить украинское подполье на оккупированных территориях - ЦНС

На временно оккупированных территориях Украины оккупанты усилили меры по противодействию подполью и поиску партизан. Об этом сообщает Центр национального сопротивления передает УНН.

Детали

Отмечается, что россияне прислали на оккупированные территории новые группы контрразведчиков.

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Оккупационные приспешники сейчас ведут наблюдение за режимными объектами, надеясь зафиксировать работу информаторов Сил обороны. Также сотрудники фсб в штатском подслушивают разговоры в общественных местах и налаживают систему собственных информаторов через коллаборационистов - предупредили в Сопротивлении.



Особое внимание просят выявить в местах питания и учебных заведениях, где работают завезенные из РФ охранные фирмы, сотрудники которых привлечены к прослушиванию украинцев.

Дополнение

Представители Центра национального сопротивления призвали членов подполья всегда заботиться о своей безопасности.

Также они дали несколько советов относительно информации, которую не следует хранить в телефонах, чтобы не вызвать подозрение:

- телефон должен быть "живым", но без сохраненных переписок;

- никаких фото с техникой захватчиков, критических объектов;

- не должно быть подозрительных и зашифрованных контактов;

- контакты в телефонной книге нужно подписывать примитивно.

Напомним

На временно оккупированных территориях Украины россияне угрожают отбирать земельные участки у тех, кто не переоформил их в соответствии с оккупационным законодательством.

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