российские солдаты убили более 100 украинских военных, которые сдавались в плен - Лубинец

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Лубинец заявил, что российские солдаты убили более сотни украинских военнослужащих, которые сдавались в плен. Об этом омбудсмен сообщил в Telegram, пишет УНН.

Это сознательная политика России, однако международные организации закрывают на это глаза. Я не вижу ни публичной, ни юридической реакции на эти события - ордеров на арест для военных преступников до сих пор нет, - написал Лубинец.

Детали

Он также отметил, что официально передал информацию о фактах казней российской уполномоченной, однако понимает, что "реакции россии на нарушение Женевских конвенций не стоит ожидать, но моя задача - фиксировать эти факты. Мы делаем все, чтобы международное сообщество об этом узнавало".

Также омбудсмен выразил мнение, что армия врага убивает украинских военнопленных не только, чтобы продемонстрировать пренебрежение к международному праву, но и чтобы "связать кровью" исполнителей и поддержать собственную пропаганду.

Лубинец вспомнил и об украинской журналистке Виктории Рощину, которая погибла в российском плену.

Известно, что с начала российской агрессии погибли по меньшей мере 102 представителя медиа. российские военные целенаправленно убивают медийщиков, хотя во всем мире убийства журналистов считаются одним из самых позорных преступлений, - подчеркнул он.

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