российские солдаты убили более 100 украинских военных, которые сдавались в плен - Лубинец
Киев • УНН
Лубинец заявил об убийстве россией более 100 украинских военных, которые сдавались в плен. Омбудсмен призвал международное сообщество реагировать на эти военные преступления.
Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Лубинец заявил, что российские солдаты убили более сотни украинских военнослужащих, которые сдавались в плен. Об этом омбудсмен сообщил в Telegram, пишет УНН.
Это сознательная политика России, однако международные организации закрывают на это глаза. Я не вижу ни публичной, ни юридической реакции на эти события - ордеров на арест для военных преступников до сих пор нет,
Детали
Он также отметил, что официально передал информацию о фактах казней российской уполномоченной, однако понимает, что "реакции россии на нарушение Женевских конвенций не стоит ожидать, но моя задача - фиксировать эти факты. Мы делаем все, чтобы международное сообщество об этом узнавало".
Также омбудсмен выразил мнение, что армия врага убивает украинских военнопленных не только, чтобы продемонстрировать пренебрежение к международному праву, но и чтобы "связать кровью" исполнителей и поддержать собственную пропаганду.
Лубинец вспомнил и об украинской журналистке Виктории Рощину, которая погибла в российском плену.
Известно, что с начала российской агрессии погибли по меньшей мере 102 представителя медиа. российские военные целенаправленно убивают медийщиков, хотя во всем мире убийства журналистов считаются одним из самых позорных преступлений,
Оккупанты на Бахмутском направлении расстреляли, вероятно, раненого украинского военного18 октября 2024, 14:56 • 11830 просмотров