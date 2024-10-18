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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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российские солдаты убили более 100 украинских военных, которые сдавались в плен - Лубинец

российские солдаты убили более 100 украинских военных, которые сдавались в плен - Лубинец

Киев  •  УНН

18 октября 2024, 19:32  •  1484 просмотра

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Лубинец заявил об убийстве россией более 100 украинских военных, которые сдавались в плен. Омбудсмен призвал международное сообщество реагировать на эти военные преступления.

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Лубинец заявил, что российские солдаты убили более сотни украинских военнослужащих, которые сдавались в плен. Об этом омбудсмен сообщил в Telegram, пишет УНН.

Это сознательная политика России, однако международные организации закрывают на это глаза. Я не вижу ни публичной, ни юридической реакции на эти события - ордеров на арест для военных преступников до сих пор нет,

- написал Лубинец.

Детали

Он также отметил, что официально передал информацию о фактах казней российской уполномоченной, однако понимает, что "реакции россии на нарушение Женевских конвенций не стоит ожидать, но моя задача - фиксировать эти факты. Мы делаем все, чтобы международное сообщество об этом узнавало".

Также омбудсмен выразил мнение, что армия врага убивает украинских военнопленных не только, чтобы продемонстрировать пренебрежение к международному праву, но и чтобы "связать кровью" исполнителей и поддержать собственную пропаганду.

Лубинец вспомнил и об украинской журналистке Виктории Рощину, которая погибла в российском плену.

Известно, что с начала российской агрессии погибли по меньшей мере 102 представителя медиа. российские военные целенаправленно убивают медийщиков, хотя во всем мире убийства журналистов считаются одним из самых позорных преступлений,

- подчеркнул он.

Оккупанты на Бахмутском направлении расстреляли, вероятно, раненого украинского военного18 октября 2024, 14:56 • 11830 просмотров

Ольга Розгон

Ольга Розгон

ОбществоВойна