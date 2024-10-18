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російські солдати вбили понад 100 українських військових, які здавалися в полон - Лубінець

Київ • УНН

 • 28774 перегляди

Лубінець заявив про вбивство росією понад 100 українських військових, які здавалися в полон. Омбудсмен закликав міжнародну спільноту реагувати на ці воєнні злочини.

російські солдати вбили понад 100 українських військових, які здавалися в полон - Лубінець

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Лубінець заявив, що російські солдати вбили понад сотню українських військовослужбовців, які здавалися в полон. Про це омбудсмен повідомив у Telegram, пише УНН.

Це свідома політика росії, однак міжнародні організації закривають на це очі. Я не бачу ні публічної, ні юридичної реакції на ці події - ордерів на арешт для воєнних злочинців досі немає,

- написав Лубінець.

Деталі

Він також зазначив, що офіційно передав інформацію про факти страт російській уповноваженій, однак розуміє, що "реакції Росії на порушення Женевських конвенцій годі очікувати, але моє завдання — фіксувати ці факти. Ми робимо все, щоб міжнародна спільнота про це дізнавалася".

Також омбудсмен висловив думку, що армія ворога вбиває українських військовополонених не лише, аби продемонструвати зневагу до міжнародного права, а й щоб "зв’язати кров'ю" виконавців та підтримати власну пропаганду.

Лубінець згадав і про українську журналістку Вікторію Рощину, яка загинула в російському полоні.

Відомо, що з початку російської агресії загинули щонайменше 102 представники медіа. російські військові цілеспрямовано вбивають медійників, хоча у всьому світі вбивства журналістів вважаються одним із найганебніших злочинів,

- наголосив він.

Окупанти на Бахмутському напрямку розстріляли, ймовірно, пораненого українського військового18.10.24, 17:56 • 18616 переглядiв

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