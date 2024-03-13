российские силы совершили 66 обстрелов в Сумской области: зафиксировано 332 взрыва

В течение дня российские силы совершили 66 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов в Сумской области. Зафиксировано 332 взрыва.

Об этом сообщает Сумская областная военная администрация, передает УНН.

Детали

По информации, по состоянию на 21:00 13 марта 2024 года, зафиксировано 66 обстрелов и 332 взрыва.

1. Белопольская громада: Подверглась обстрелам из танка (8 взрывов), минометов (19 взрывов), артиллерии (27 взрывов), а также была атакована ударом дроном-камикадзе типа FPV (1 взрыв).

2. Краснопольская громада: россияне ударили из артиллерии (24 взрыва) и дроном-камикадзе типа FPV (1 взрыв).

3. Великописаревская громада: стала мишенью авиаудара (1 взрыв), обстрелов с вертолета НАР (25 взрывов), авиаудара КАБ (31 взрыв), обстрелов из артиллерии (28 взрывов), РСЗО (67 взрывов), гранатомета СПГ (2 взрыва). В результате атаки с вертолета НАР (6 взрывов) один человек погиб и двое получили ранения.

4. Ворожбянская громада: били обстрелы из артиллерии (11 взрывов).

5. Юнаковская громада: враг нанес удар с помощью артиллерии (6 взрывов), минометов (9 взрывов), РСЗО (10 взрывов) и бросили ВОГ с БПЛА (1 взрыв).

6. Новослободская громада: рф обстреляла артиллерией (5 взрывов) и минометами (22 взрыва).

7. Середино-Будская громада: оккупанты сбросили 15 мин и осуществили артиллерийский обстрел (7 взрывов).

8. Эсманьская община: зафиксирована атака дроном-камикадзе типа FPV (1 взрыв).

9. Шалыгинская громада: подверглась минометным обстрелам (9 взрывов).

10. Зноб-Новгородская община: рф ударила минометом (3 взрыва)

Сумщина: россияне обстреляли регион 82 раза, травмированы по меньшей мере 6 человек, в том числе и дети