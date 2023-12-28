российские оккупанты превращают порт Бердянска в военный объект, размещая там тяжелую технику

Из бердянского порта оккупанты вывозят награбленное, в частности металлолом, а привозят боекомплект и тяжелую технику. Об этом сообщил заместитель председателя Бердянского районного совета Виктор Дудукалов, пишет УНН.

Можно утверждать, что сегодня порт является полностью военным объектом, который оккупанты обустроили для военных нужд - сказал Виктор Дудукалов.

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По его словам, из порта россияне вывозят награбленное, в частности металлолом, а привозят боекомплект и тяжелую технику. Чиновник добавил, что в порту тотальный контроль. Там роют укрепления, размещают системы противовоздушной обороны, обустраивают укрытия.

В то же время рассказывают, что якобы хотят развивать инфраструктуру гражданских перевозок.

Также оккупанты расширили автодорогу возле Азовского моря и пытаются начать строительство железной дороги, чтобы разгрузить Керченский мост.

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