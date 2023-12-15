россияне перебрасывают военную технику на Бердянское направление - Андрющенко
Киев • УНН
Зафиксировано передвижение российских военных: по меньшей мере 13 грузовиков с боеприпасами и танк направляются в Бердянск из Мариуполя, а россия перебрасывает системы противовоздушной обороны в Мариуполь.
По меньшей мере 13 грузовиков с боекомплектом и один тягач с танком отправились на Бердянское направление, а в Мариуполе оккупанты перемещают системы ПВО. Об этом сообщил советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко, передает УНН.
Детали
Как сообщил Андрющенко, по меньшей мере 13 грузовиков с боекомплектом и один тягач с танком направились через Мариуполь на Бердянское направление.
Доминирующая маркировка - "V" в квадрате, который обычно находится на юге Донецкой и Запорожской областей
Также он добавил, что на восточной части Мариупольского района на границе с Новоазовским зафиксировано активное перемещение систем ПВО (отдельно систем заряжания).
Движения по направлению в сторону Волновахского района не фиксировалось.
Напомним
российские военные перебрасывают в сторону севера Донецкой области так называемые "зубы дракона" - бетонные пирамиды, которые препятствуют продвижению военной техники.
россияне перебрасывают военную технику на Бердянское направление - Андрющенко
Зафиксировано передвижение российских военных: по меньшей мере 13 грузовиков с боеприпасами и танк направляются в Бердянск из Мариуполя, а россия перебрасывает системы противовоздушной обороны в Мариуполь.
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