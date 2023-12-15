россияне перебрасывают военную технику на Бердянское направление - Андрющенко

По меньшей мере 13 грузовиков с боекомплектом и один тягач с танком отправились на Бердянское направление, а в Мариуполе оккупанты перемещают системы ПВО. Об этом сообщил советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко, передает УНН.

Детали

Как сообщил Андрющенко, по меньшей мере 13 грузовиков с боекомплектом и один тягач с танком направились через Мариуполь на Бердянское направление.

Доминирующая маркировка - "V" в квадрате, который обычно находится на юге Донецкой и Запорожской областей - написал Андрющенко.

Также он добавил, что на восточной части Мариупольского района на границе с Новоазовским зафиксировано активное перемещение систем ПВО (отдельно систем заряжания).

Движения по направлению в сторону Волновахского района не фиксировалось.

Напомним

российские военные перебрасывают в сторону севера Донецкой области так называемые "зубы дракона" - бетонные пирамиды, которые препятствуют продвижению военной техники.