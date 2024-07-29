Киев • УНН
28 июля российские войска обстреляли 9 населенных пунктов Донецкой области, ранив трех мирных жителей. Повреждены 48 гражданских объектов, включая жилые дома, магазины и инфраструктуру.
Трое жителей Донетчины получили ранения из-за российских обстрелов 28 июля. Армия рф обстреляла 9 населенных пунктов области. Повреждены, в частности, жилые дома, магазины, газопровод и ЛЭП. Об этом УНН сообщает со ссылкой на полицию региона.
Детали
По данным правоохранителей, российские войска нанесли 2952 удара по линии фронта и жилому сектору Донецкой области. Под огнем находились 9 населенных пунктов: города Лиман, Мирноград, Торецк, поселок Гродовка, села Заря, Екатериновка, Николаевка, Новый Комар, Новоукраинка.
Повреждены 48 гражданских объектов - 35 жилых домов, магазины, хозяйственные постройки, гаражи, автомобили, газопровод и ЛЭП.