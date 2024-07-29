Трое жителей Донетчины получили ранения из-за российских обстрелов 28 июля. Армия рф обстреляла 9 населенных пунктов области. Повреждены, в частности, жилые дома, магазины, газопровод и ЛЭП. Об этом УНН сообщает со ссылкой на полицию региона.

Детали

По данным правоохранителей, российские войска нанесли 2952 удара по линии фронта и жилому сектору Донецкой области. Под огнем находились 9 населенных пунктов: города Лиман, Мирноград, Торецк, поселок Гродовка, села Заря, Екатериновка, Николаевка, Новый Комар, Новоукраинка.

Повреждены 48 гражданских объектов - 35 жилых домов, магазины, хозяйственные постройки, гаражи, автомобили, газопровод и ЛЭП.

На Торецк россияне сбросили 10 авиабомб «КАБ-250» и обстреляли город из артиллерии. Ранены двое гражданских лиц, разрушениям подверглись по меньшей мере 4 многоквартирных дома и 2 магазина.

В Катериновке в результате артудара травмирован человек, поврежден частный дом.

По Мирнограду оккупанты попали бомбой «УМБП Д30 СН» - повредили 24 частных дома и 2 гражданских автомобиля.

Лиман был атакован авиабомбой «КАБ-250», повреждены гаражи и гражданское авто.

Из артиллерии войска рф накрыли Зарю - пострадали частный дом и автомобиль, перебиты коммуникации.