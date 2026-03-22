российские хакеры взламывают мессенджеры, под ударом Signal и WhatsApp - СМИ

Хакеры, связанные с российскими разведывательными службами, атакуют пользователей потребительских мессенджеров. По данным ФБР и Агентства по кибербезопасности США, им уже удалось взломать тысячи учетных записей. Об этом сообщает Reuters, передает УНН.

Хакеры, связанные с российскими разведывательными службами, атакуют пользователей потребительских мессенджеров, таких как Signal, сообщили в пятницу ФБР и агентство киберзащиты США CISA - пишет издание.

В совместном сообщении ФБР и CISA отмечается, что хакерам удалось успешно взломать тысячи таких учетных записей, не вдаваясь в подробности.

Эта деятельность направлена на лиц с высокой разведывательной ценностью, таких как действующие и бывшие правительственные чиновники США, военнослужащие, политические деятели и журналисты - говорится в сообщении.

Кроме того, отмечается, что хакерам удалось обойти безопасность приложений, имитируя безопасность и обманом заставляя пользователей разглашать свои коды безопасности.

В то же время, в Signal отмечают, что хакерские атаки были "осуществлены с помощью сложных фишинговых кампаний, разработанных для того, чтобы обманом заставить пользователей поделиться информацией", и что ее шифрование и инфраструктура не были скомпрометированы.

Специалисты по кибербезопасности фиксируют всплеск активности проиранских и российских хакеров, которые все чаще атакуют США и их союзников.