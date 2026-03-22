російські хакери зламують месенджери, під ударом Signal і WhatsApp - ЗМІ
Київ • УНН
ФБР виявило масові атаки на Signal проти посадовців та журналістів. Зловмисники обманом отримували коди безпеки, не зламуючи саме шифрування додатка.
Хакери, пов’язані з російськими розвідувальними службами, атакують користувачів споживчих месенджерів. За даними ФБР та Агентства з кібербезпеки США, їм вже вдалося зламати тисячі облікових записів. Про це повідомляє Reuters, передає УНН.
Хакери, пов’язані з російськими розвідувальними службами, атакують користувачів споживчих месенджерів, таких як Signal, повідомили в п’ятницю ФБР та агентство кіберзахисту США CISA
У спільному повідомленні ФБР та CISA зазначається, що хакерам вдалося успішно зламати тисячі таких облікових записів, не вдаючись у подробиці.
Ця діяльність спрямована на осіб з високою розвідувальною цінністю, таких як чинні та колишні урядовці США, військовослужбовці, політичні діячі та журналісти
Крім того, зазначається, що хакерам вдалося обійти безпеку додатків, імітуючи безпеку та обманом змушуючи користувачів розголошувати свої коди безпеки.
Водночас у Signal наголошують, що хакерські атаки були "здійснені за допомогою складних фішингових кампаній, розроблених для того, щоб обманом змусити користувачів поділитися інформацією", і що її шифрування та інфраструктура не були скомпрометовані.
Фахівці з кібербезпеки фіксують сплеск активності проіранських і російських хакерів, які дедалі частіше атакують США та їхніх союзників.