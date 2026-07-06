российские хакеры похитили логины британских госслужащих, данные продают в даркнете за более чем 40 тысяч фунтов
Киев • УНН
российские хакеры похитили учетные данные британских госслужащих и сотрудников МИД, использовав уязвимость в системах Fortinet. Похищенные логины и пароли продают в даркнете.
Российские хакеры получили доступ к учетным данным сотрудников правительства Великобритании, в том числе работников Министерства иностранных дел и британских дипломатических миссий за рубежом. Похищенные логины и пароли уже предлагаются к продаже в даркнете более чем за 40 тысяч фунтов стерлингов. Об этом сообщает The Telegraph, пишет УНН.
Детали
По данным издания, кибератаку, которую исследователи назвали FortiBleed, осуществили через уязвимость в системах кибербезопасности Fortinet. В результате было скомпрометировано более 80 тысяч брандмауэров, что позволило злоумышленникам получить доступ к конфиденциальным правительственным системам.
Среди похищенных учетных записей есть данные сотрудников Министерства иностранных дел Великобритании, ИТ-специалистов британских посольств в Таиланде и на Маврикии, а также работников местных органов власти. По информации The Telegraph, логины и пароли могут использоваться для проникновения во внутренние системы британских государственных учреждений.
Под угрозой оказались больницы и критическая инфраструктура
Как отмечает издание, среди похищенных учетных данных есть доступы к системам Национальной службы здравоохранения (NHS), энергетических компаний и поставщиков лекарственных средств. Эксперты предупреждают, что такие данные могут быть использованы для масштабных кибератак с применением программ-вымогателей.
Национальный центр кибербезопасности Великобритании (NCSC) подтвердил атаку методом подбора учетных данных (brute force) и призвал организации, использующие оборудование Fortinet, немедленно проверить свои сети, сменить пароли и изолировать скомпрометированные устройства.
Хотя прямых доказательств причастности российского государства к атаке нет, The Telegraph отмечает, что исходный код инструментов для взлома написан на русском языке, а британские спецслужбы ранее неоднократно предупреждали о тесных связях между российскими спецслужбами и хакерскими группировками, действующими с территории РФ.