российские хакеры похитили логины британских госслужащих, данные продают в даркнете за более чем 40 тысяч фунтов

$44.8051.08
ukenru
02:22 • 538 просмотра
Число жертв российской атаки на Киев возросло до семи
01:23 • 5776 просмотра
В Киеве деблокировали людей из поврежденного дома, количество пострадавших возросло до семи – мэр
5 июля, 13:30 • 28727 просмотра
"Крымский рубильник - OFF": Мадьяр заявил о поражении 16 энергоузлов за двое суток и призвал оккупантов собирать чемоданыVideo
5 июля, 12:44 • 40826 просмотра
Разрешение на экспорт украинского вооружения открывает возможности для кооперации с европейскими производителями - CEO Fire Point
5 июля, 10:17 • 25995 просмотра
путин может пойти на массовую мобилизацию из-за угрозы проигрыша в Украине - Atlantic Council
5 июля, 07:51 • 27555 просмотра
Удары Украины по Крыму являются кошмаром для кремля - NYT
5 июля, 04:33 • 29854 просмотра
Враг атаковал предприятие в Днепре утром 5 июля
4 июля, 22:05 • 33294 просмотра
Враг нанес пять ударов по Запорожью - среди раненых ребенок, пострадала критическая инфраструктура
4 июля, 20:59 • 39451 просмотра
Авиаудар по Краматорску: количество раненых возросло, среди пострадавших ребенокVideo
Эксклюзив
4 июля, 18:11 • 33219 просмотра
Дожди и грозы задержатся в Украине еще на три дня - синоптики рассказали, ждать ли прохлады
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+15°
3м/с
66%
742мм
Популярные новости
В Запорожье в результате российского авиаудара погиб человек, девять пострадалиVideo5 июля, 16:49 • 9230 просмотра
Без электроэнергии остались оккупированные территории Херсонской и Запорожской областей5 июля, 17:08 • 12155 просмотра
Есть данные разведки, что россияне готовят новый массированный удар - Зеленский5 июля, 17:41 • 8366 просмотра
Россия атакует Киев баллистикой, мониторы сообщают о пусках "Цирконов" и "Калибров"22:47 • 14203 просмотра
После ракетной атаки на Киев в многоэтажке заблокированы люди – мэр23:21 • 17575 просмотра
публикации
Разрешение на экспорт украинского вооружения открывает возможности для кооперации с европейскими производителями - CEO Fire Point5 июля, 12:44 • 40799 просмотра
Когда сажать, чем подкармливать и как обрезать крыжовник: полная инструкция для дачниковPhoto4 июля, 15:18 • 57332 просмотра
Куда пойти в Киеве на выходных 4-5 июляPhoto3 июля, 16:05 • 65704 просмотра
Криминальное давление на авиакомпании: Украина может остаться без стратегической отрасли
Эксклюзив
3 июля, 12:42 • 85940 просмотра
История и самые распространенные блюда турецкой кухни Photo3 июля, 10:49 • 80147 просмотра
Актуальные люди
Ирина Терех
Марьяна Безуглая
Шакира
Денис Штилерман
Дмитрий Говсеев
Актуальные места
Мали
Алжир
Йемен
Израиль
Сектор Газа
Реклама
УНН Lite
Принцесса Уэльская поделилась семейными фото после изнурительного горного испытанияPhoto00:01 • 3640 просмотра
У Трампа попытались потролить Тейлор Свифт на фоне её свадьбы - СМИPhoto4 июля, 11:11 • 43766 просмотра
Эмпайр-Стейт-Билдинг подсветили в честь свадьбы Тейлор Свифт и Трэвиса КелсиVideo4 июля, 07:24 • 38181 просмотра
Тейлор Свифт и Трэвис Келси поженились в Мэдисон-сквер-гарденVideo4 июля, 05:34 • 36236 просмотра
Китайскую чайную сеть обязали выплатить Louis Vuitton $1,5 млн из-за логотипа3 июля, 12:00 • 43624 просмотра
Актуальное
Ми-24
Золото
Техника
FIFA (серия видеоигр)
Отопление

российские хакеры похитили логины британских госслужащих, данные продают в даркнете за более чем 40 тысяч фунтов

Киев • УНН

 • 436 просмотра

российские хакеры похитили учетные данные британских госслужащих и сотрудников МИД, использовав уязвимость в системах Fortinet. Похищенные логины и пароли продают в даркнете.

российские хакеры похитили логины британских госслужащих, данные продают в даркнете за более чем 40 тысяч фунтов

Российские хакеры получили доступ к учетным данным сотрудников правительства Великобритании, в том числе работников Министерства иностранных дел и британских дипломатических миссий за рубежом. Похищенные логины и пароли уже предлагаются к продаже в даркнете более чем за 40 тысяч фунтов стерлингов. Об этом сообщает The Telegraph, пишет УНН.

Детали

По данным издания, кибератаку, которую исследователи назвали FortiBleed, осуществили через уязвимость в системах кибербезопасности Fortinet. В результате было скомпрометировано более 80 тысяч брандмауэров, что позволило злоумышленникам получить доступ к конфиденциальным правительственным системам.

Среди похищенных учетных записей есть данные сотрудников Министерства иностранных дел Великобритании, ИТ-специалистов британских посольств в Таиланде и на Маврикии, а также работников местных органов власти. По информации The Telegraph, логины и пароли могут использоваться для проникновения во внутренние системы британских государственных учреждений.

Под угрозой оказались больницы и критическая инфраструктура

Как отмечает издание, среди похищенных учетных данных есть доступы к системам Национальной службы здравоохранения (NHS), энергетических компаний и поставщиков лекарственных средств. Эксперты предупреждают, что такие данные могут быть использованы для масштабных кибератак с применением программ-вымогателей.

Национальный центр кибербезопасности Великобритании (NCSC) подтвердил атаку методом подбора учетных данных (brute force) и призвал организации, использующие оборудование Fortinet, немедленно проверить свои сети, сменить пароли и изолировать скомпрометированные устройства.

Хотя прямых доказательств причастности российского государства к атаке нет, The Telegraph отмечает, что исходный код инструментов для взлома написан на русском языке, а британские спецслужбы ранее неоднократно предупреждали о тесных связях между российскими спецслужбами и хакерскими группировками, действующими с территории РФ.

Степан Гафтко

Новости МираТехнологии