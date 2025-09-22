Российские дроны атаковали Сумы: произошел пожар, пострадал охранник предприятия

$41.250.00
ГУР впервые в истории сожгло два российских самолета-амфибии Бе-12 в Крыму: показали видео
05:30 • 10108 просмотра
Рош ха-Шана 2025 в Умани: традиции празднования и меры безопасности
21 сентября, 20:36 • 12017 просмотра
Генассамблея ООН стартует в Нью-Йорке: Украина требует решительного ответа на российскую агрессию - МИД
Эксклюзив
21 сентября, 12:26 • 25877 просмотра
Осеннее равноденствие 22 сентября: его значение и прогноз для всех знаков Зодиака
21 сентября, 07:39 • 43330 просмотра
Никаких утечек из "Дії": в Минцифре объяснили, что произошло
20 сентября, 15:23 • 53692 просмотра
Зеленский заявил, что подписал три пакета санкций: на кого они направлены
20 сентября, 10:19 • 56579 просмотра
Зеленский подтвердил, что встретится с Трампом на следующей неделе
20 сентября, 08:41 • 83470 просмотра
Солнечное затмение 21 сентября: вопросы и ответы и прогноз для всех знаков Зодиака
20 сентября, 04:00 • 90362 просмотра
Всемирный день уборки: как появилась традиция глобальной очистки планеты
19 сентября, 18:48 • 64638 просмотра
ВСУ продвинулись в Донецкой области на 3-7 км в глубину обороны противника и освободили семь населенных пунктов - Сырский
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Известно о 3 погибших и 16 раненых: последствия атаки неизвестных дронов в Крыму 21 сентября, 21:38
На Львовщине прогремел взрыв: что известно 21 сентября, 21:57
В Киеве объявлена воздушная тревога из-за угрозы БПЛА 21 сентября, 22:15
Неизвестные дроны атаковали подстанцию в краснодарском крае: зафиксировано не менее пяти попаданий 21 сентября, 23:50
Враг нанес пять ударов по Запорожью: повреждена гражданская инфраструктура и промышленность 02:50
Принцип "я не настолько богат, чтобы покупать дешевые вещи" больше не работает - экономист 07:19
Рош ха-Шана 2025 в Умани: традиции празднования и меры безопасности 05:30
День мира в мире и Украине: какие шаги были предприняты за год для наступления мира 21 сентября, 05:00
Эксклюзив
21 сентября, 05:00 • 57172 просмотра
Трамп установил "плату" в 100 тыс. долларов за рабочие визы США для иностранцев: преимущества, недостатки, подводные камни 20 сентября, 18:15
Солнечное затмение 21 сентября: вопросы и ответы и прогноз для всех знаков Зодиака 20 сентября, 08:41
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Урсула фон дер Ляйен
Нарендра Моди
Иван Федоров
Украина
Крым
Соединённые Штаты
Государственная граница Украины
Запорожье
Съемки фильма о Человеке-пауке приостановлены из-за травмы Тома Холланда 05:42
Пять захватывающих сериалов-боевиков: что посмотреть в сентябрьские выходные 19 сентября, 16:00
Не только йогурт: топ рецептов, которые помогут поддержать уровень кальция в организме 19 сентября, 14:24
Massive Attack удалили свою музыку из Spotify из-за инвестиций владельца компании в военный ИИ 19 сентября, 14:03
Адель ведет переговоры о выступлении в перерыве Супербоула 2026 года - СМИ 19 сентября, 10:57
Шахед-136
Ми-8
YouTube
Еврофайтер Тайфун
Ил-18

Российские дроны атаковали Сумы: произошел пожар, пострадал охранник предприятия

Киев • УНН

 • 762 просмотра

В результате атаки российских БПЛА по Сумам 22 сентября пострадал один человек, охранник предприятия. Зафиксировано попадание на территории учебного заведения и выбиты окна в многоэтажках.

Российские дроны атаковали Сумы: произошел пожар, пострадал охранник предприятия

Сумы ночью подверглись атаке российских войск дронами, произошел пожар на объекте промышленности, пострадал охранник предприятия, сообщили в понедельник глава Сумской ОВА Олег Григоров и в ГСЧС Украины, показав последствия, пишет УНН.

Детали

"В ночь на 22 сентября россия нанесла серию ударов по Сумам: травмирован человек", - сообщили в ГСЧС.

Как отмечается, "в результате атаки БпЛА возник пожар на объекте промышленности". Спасатели оперативно ликвидировали возгорание.

Еще одно попадание, как указано, зафиксировано на территории учебного заведения. Также взрывной волной выбило окна в многоэтажках.

"Предварительно в результате атаки российских БпЛА в Сумах пострадал один человек. Это охранник предприятия, куда попал один из вражеских беспилотников", - сообщил Григоров в Telegram.

Дополнение

По данным Григорова, за минувшие сутки в Сумской области зафиксировано 129 вражеских обстрелов по 54 населенным пунктам в 19 громадах. Ранены двое мужчин 63 лет - в Шалыгинской и Сумской громадах. Это водитель авто, в которое попал российский дрон, и охранник предприятия в Сумах. Оба в больнице, состояние - средней тяжести.

Юлия Шрамко

Сумы