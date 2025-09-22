Российские дроны атаковали Сумы: произошел пожар, пострадал охранник предприятия

Сумы ночью подверглись атаке российских войск дронами, произошел пожар на объекте промышленности, пострадал охранник предприятия, сообщили в понедельник глава Сумской ОВА Олег Григоров и в ГСЧС Украины, показав последствия, пишет УНН.

Детали

"В ночь на 22 сентября россия нанесла серию ударов по Сумам: травмирован человек", - сообщили в ГСЧС.

Как отмечается, "в результате атаки БпЛА возник пожар на объекте промышленности". Спасатели оперативно ликвидировали возгорание.

Еще одно попадание, как указано, зафиксировано на территории учебного заведения. Также взрывной волной выбило окна в многоэтажках.

"Предварительно в результате атаки российских БпЛА в Сумах пострадал один человек. Это охранник предприятия, куда попал один из вражеских беспилотников", - сообщил Григоров в Telegram.

Дополнение

По данным Григорова, за минувшие сутки в Сумской области зафиксировано 129 вражеских обстрелов по 54 населенным пунктам в 19 громадах. Ранены двое мужчин 63 лет - в Шалыгинской и Сумской громадах. Это водитель авто, в которое попал российский дрон, и охранник предприятия в Сумах. Оба в больнице, состояние - средней тяжести.