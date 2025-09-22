Російські дрони атакували Суми: сталася пожежа, постраждав охоронець підприємства

$41.250.00
48.780.00
ukenru
05:49 • 3892 перегляди
ГУР вперше в історії спалило два російські літаки-амфібії Бе-12 в Криму: показали відеоVideo
05:30 • 9112 перегляди
Рош га-Шана 2025 в Умані: традиції святкування та заходи безпеки
21 вересня, 20:36 • 11728 перегляди
Генасамблея ООН стартує у Нью-Йорку: Україна вимагає рішучої відповіді на російську агресію - МЗС
Ексклюзив
21 вересня, 12:26 • 25585 перегляди
Осіннє рівнодення 22 вересня: його значення та прогноз для всіх знаків Зодіаку
21 вересня, 07:39 • 43076 перегляди
Жодних витоків із "Дії": в Мінцифрі пояснили, що відбулося
20 вересня, 15:23 • 53575 перегляди
Зеленський заявив, що підписав три пакети санкцій: на кого вони спрямовані
20 вересня, 13:11 • 59791 перегляди
"Перекрили крани": українські безпілотники зупинили роботу низки нафтоперекачувальних станцій у рф
20 вересня, 10:19 • 56514 перегляди
Зеленський підтвердив, що зустрінеться з Трампом наступного тижня
20 вересня, 08:41 • 83254 перегляди
Сонячне затемнення 21 вересня: питання та відповіді й прогноз для всіх знаків Зодіаку
20 вересня, 04:00 • 90175 перегляди
Всесвітній день прибирання: як з’явилася традиція глобального очищення планетиPhoto
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+20°
2м/с
61%
754мм
Популярнi новини
Відомо про 3 загиблих та 16 поранених: наслідки атаки невідомих дронів у Криму 21 вересня, 21:38 • 7726 перегляди
На Львівщині пролунав вибух: що відомоPhoto21 вересня, 21:57 • 12368 перегляди
У Києві оголошено повітряну тривогу через загрозу БпЛА 21 вересня, 22:15 • 11540 перегляди
Невідомі дрони атакували підстанцію в краснодарському краї: зафіксовано щонайменше п’ять влучаньPhoto21 вересня, 23:50 • 8878 перегляди
Ворог завдав п'ять ударів по Запоріжжю: пошкоджено цивільну інфраструктуру та промисловість02:50 • 9640 перегляди
Публікації
Рош га-Шана 2025 в Умані: традиції святкування та заходи безпеки05:30 • 9128 перегляди
День миру у світі та Україні: які кроки були зроблені за рік для настання миру
Ексклюзив
21 вересня, 05:00 • 56929 перегляди
Трамп встановив "плату" 100 тис. доларів за робочі візи США для іноземців: переваги, недоліки, підводні камені20 вересня, 18:15 • 39497 перегляди
Сонячне затемнення 21 вересня: питання та відповіді й прогноз для всіх знаків Зодіаку 20 вересня, 08:41 • 83258 перегляди
Всесвітній день прибирання: як з’явилася традиція глобального очищення планетиPhoto20 вересня, 04:00 • 90177 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Урсула фон дер Ляєн
Нарендра Моді
Іван Федоров
Актуальні місця
Україна
Крим
Сполучені Штати Америки
Державний кордон України
Запоріжжя
Реклама
УНН Lite
Зйомки фільму про Людину-павука призупинили через травму Тома Голланда05:42 • 2754 перегляди
П’ять захоплюючих серіалів-бойовиків: що подивитись вересневими вихіднимиVideo19 вересня, 16:00 • 74112 перегляди
Не лише йогурт: топ рецептів, які допоможуть підтримати рівень кальцію в організміPhoto19 вересня, 14:24 • 97163 перегляди
Massive Attack видалили свою музику зі Spotify через інвестиції власника компанії у військовий ШІ19 вересня, 14:03 • 44545 перегляди
Адель веде переговори щодо виступу в перерві Супербоулу 2026 року - ЗМІ19 вересня, 10:57 • 43919 перегляди
Актуальне
МіГ-31
Шахед-136
Мі-8
YouTube
Eurofighter Typhoon

Російські дрони атакували Суми: сталася пожежа, постраждав охоронець підприємства

Київ • УНН

 • 574 перегляди

Внаслідок атаки російських БпЛА по Сумах 22 вересня постраждала одна людина, охоронець підприємства. Зафіксовано влучання на території навчального закладу та вибиті вікна в багатоповерхівках.

Російські дрони атакували Суми: сталася пожежа, постраждав охоронець підприємства

Суми вночі зазнали атаки російських військ дронами, сталася пожежа на об'єкті промисловості, постраждав охоронець підприємства, повідомили у понеділок голова Сумської ОВА Олег Григоров та у ДСНС України, показавши наслідки, пише УНН.

Деталі

"У ніч на 22 вересня росія завдала серії ударів по Сумах: травмована людина", - повідомили у ДСНС.

Яка зазначається, "внаслідок атаки БпЛА виникла пожежа на об’єкті промисловості". Рятувальники оперативно ліквідували займання.

Ще одне влучання, як вказано, зафіксоване на території навчального закладу. Також вибуховою хвилею вибило вікна в багатоповерхівках.

"Попередньо внаслідок атаки російських БпЛА у Сумах постраждала одна людина. Це охоронець підприємства, куди влучив один із ворожих безпілотників", - повідомив Григоров у Telegram.

Доповнення

За даними Григорова, за минулу добу на Сумщині зафіксовано 129 ворожих обстрілів по 54 населених пунктах у 19 громадах області. Поранені двоє чоловіків 63 років – у Шалигинській та Сумській громадах. Це водій авто, в яке влучив російський дрон, та охоронець підприємства у Сумах. Обоє у лікарні, стан – середньої важкості.

Юлія Шрамко

Війна в Україні
Суми