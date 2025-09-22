Російські дрони атакували Суми: сталася пожежа, постраждав охоронець підприємства
Київ • УНН
Внаслідок атаки російських БпЛА по Сумах 22 вересня постраждала одна людина, охоронець підприємства. Зафіксовано влучання на території навчального закладу та вибиті вікна в багатоповерхівках.
Суми вночі зазнали атаки російських військ дронами, сталася пожежа на об'єкті промисловості, постраждав охоронець підприємства, повідомили у понеділок голова Сумської ОВА Олег Григоров та у ДСНС України, показавши наслідки, пише УНН.
Деталі
"У ніч на 22 вересня росія завдала серії ударів по Сумах: травмована людина", - повідомили у ДСНС.
Яка зазначається, "внаслідок атаки БпЛА виникла пожежа на об’єкті промисловості". Рятувальники оперативно ліквідували займання.
Ще одне влучання, як вказано, зафіксоване на території навчального закладу. Також вибуховою хвилею вибило вікна в багатоповерхівках.
"Попередньо внаслідок атаки російських БпЛА у Сумах постраждала одна людина. Це охоронець підприємства, куди влучив один із ворожих безпілотників", - повідомив Григоров у Telegram.
Доповнення
За даними Григорова, за минулу добу на Сумщині зафіксовано 129 ворожих обстрілів по 54 населених пунктах у 19 громадах області. Поранені двоє чоловіків 63 років – у Шалигинській та Сумській громадах. Це водій авто, в яке влучив російський дрон, та охоронець підприємства у Сумах. Обоє у лікарні, стан – середньої важкості.