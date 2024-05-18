российские БпЛА направляются на Кировоградщину

Закон об усилении мобилизации вступил в силу: кто может получить отсрочку от военной службы

Закон об усилении мобилизационной подготовки и мобилизации предоставляет военнообязанным право на отсрочку от мобилизации во время военного положения, определяя различные категории лиц, имеющих право на отсрочку, включая людей с инвалидностью, многодетных родителей, опекунов, государственных служащих и определенные профессии.