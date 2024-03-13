российская ракета направляется в сторону Полтавской области

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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voenno-vozdushnie-sili-ukrainiВоенно-воздушные силы Украины
vooruzhennie-sili-ukrainiВооруженные силы Украины
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Эксклюзив
Блокада на границе с Польшей: в очереди более 1,1 тыс. грузовиков
  •  100024 просмотра

Блокада на границе с Польшей: в очереди более 1,1 тыс. грузовиков

Эксклюзив
Из-за этого некоторые иностранные компании требуют полную предоплату по контрактам на поставку вооружения - гендиректор "Украинской бронетехники"
  •  101050 просмотра

Из-за этого некоторые иностранные компании требуют полную предоплату по контрактам на поставку вооружения - гендиректор "Украинской бронетехники"

Эксклюзив
Биткоин по капитализации вскоре может сравниться с золотом: эксперт объяснил, почему эти активы становятся все популярнее
  •  107693 просмотра

Биткоин по капитализации вскоре может сравниться с золотом: эксперт объяснил, почему эти активы становятся все популярнее

Эксклюзив
Налоговая политика Гетманцева приведет к упадку украинской экономики - предпринимательница
  •  110061 просмотра

Налоговая политика Гетманцева приведет к упадку украинской экономики - предпринимательница

Эксклюзив
Руководитель Фонда гарантирования вкладов Рекрут вместе с родителями путешествовала за границу на авто "Мегабанка", который находится в процессе ликвидации - источники
  •  106566 просмотра

Руководитель Фонда гарантирования вкладов Рекрут вместе с родителями путешествовала за границу на авто "Мегабанка", который находится в процессе ликвидации - источники

В ЕС подготовили переговорную рамку для вступления Украины: о чем идет речь и что дальше
12 марта 2024, 16:04  •  121552 просмотра

В ЕС подготовили переговорную рамку для вступления Украины: о чем идет речь и что дальше

Эксклюзив
ЕС и США могут помогать Украине закупать боеприпасы в Балканских странах - эксперт
12 марта 2024, 12:13  •  120570 просмотра

ЕС и США могут помогать Украине закупать боеприпасы в Балканских странах - эксперт

Эксклюзив
Налоговики-термиты прогрызают дыры в экономике Украины, бизнесе и в карманах обычных украинцев - предпринимательница
12 марта 2024, 11:21  •  118755 просмотра

Налоговики-термиты прогрызают дыры в экономике Украины, бизнесе и в карманах обычных украинцев - предпринимательница

Эксклюзив
Рекрут более 180 дней провела в поездках за границу, но на сайте ФГВФЛ сообщалось всего о трех международных мероприятиях с ее участием
12 марта 2024, 10:41  •  30247 просмотра

Рекрут более 180 дней провела в поездках за границу, но на сайте ФГВФЛ сообщалось всего о трех международных мероприятиях с ее участием

Эксклюзив
НАПК начало проверку относительно возможного конфликта интересов руководителя ФГВФЛ Рекрут, которая ездила за границу на автомобилях "Мегабанка"
12 марта 2024, 06:42  •  124686 просмотра

НАПК начало проверку относительно возможного конфликта интересов руководителя ФГВФЛ Рекрут, которая ездила за границу на автомобилях "Мегабанка"

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Пограничницам, которые продали данные с ограниченным доступом, грозит заключение

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Публикации

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Пробить дно: "мастер-класс" по циничному пиару на детях наших защитников от так называемого "гуманитарного штаба" Гройсмана

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Контролирует или заметает следы: соратник Гройсмана "неожиданно" решил поинтересоваться, как строит укрытие фирма с неоднозначной репутацией

Контролирует или заметает следы: соратник Гройсмана "неожиданно" решил поинтересоваться, как строит укрытие фирма с неоднозначной репутацией

8 марта 2024, 15:00  •  306816 просмотра

российская ракета направляется в сторону Полтавской области

Воздушные силы Украины информируют о ракете, выпущенной в сторону Полтавской области.

Война •   •  2999 просмотра
российская ракета направляется в сторону Полтавской области

Зеленский отчитался о ходе ликвидации последствий последних атак рф по украинским городам

Президент Зеленский отчитался о ходе ликвидации последствий российских ударов, оказал помощь пострадавшим и отметил героические усилия спасателей Сумской, Днепропетровской и других областей, которые реагировали на атаки.

Война •   •  4855 просмотра
Зеленский отчитался о ходе ликвидации последствий последних атак рф по украинским городам

Пограничницам, которые продали данные с ограниченным доступом, грозит заключение

Двух пограничниц обвинили в продаже информации из закрытых государственных баз данных. Им грозит до 6 лет лишения свободы.

Криминал и ЧП •   •  4806 просмотра
Пограничницам, которые продали данные с ограниченным доступом, грозит заключение

Сумская область: россияне обстреляли Великопысаровскую громаду, есть погибший и раненые

13 марта 2024 года российские войска совершили минометный обстрел Великописаревской общины в Сумской области, Украина, в результате которого погиб один гражданский человек и двое получили ранения.

Война •   •  9868 просмотра
Сумская область: россияне обстреляли Великопысаровскую громаду, есть погибший и раненые

Премия Норвежской ассоциации писателей за свободу слова: отмечены Рушди и Амелина

Премию Норвежской ассоциации писателей за свободу слова получили британский писатель Салман Рушди и украинская писательница Виктория Амелина.

Культура •   •  8330 просмотра
Премия Норвежской ассоциации писателей за свободу слова: отмечены Рушди и Амелина

ВСУ предупреждают об угрозе применения авиационных средств поражения на юго-востоке

Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщают об активности вражеской тактической авиации на юго-восточном направлении.

Война •   •  11164 просмотра
ВСУ предупреждают об угрозе применения авиационных средств поражения на юго-востоке

Мэр Парижа не хочет видеть российских спортсменов на Олимпиаде-2024 - Reuters

Мэр Парижа Анн Идальго хочет запретить российским спортсменам участвовать в Олимпийских играх 2024 года в Париже из-за вторжения России в Украину и диктаторского режима Путина.

спорт •   •  12291 просмотра
Мэр Парижа не хочет видеть российских спортсменов на Олимпиаде-2024 - Reuters

Австрия высылает двух российских дипломатов

Австрия выслала двух российских дипломатов за действия, несовместимые с их дипломатическим статусом, доведя общее количество российских дипломатов, высланных с лета 2020 года, до 11.

Новости Мира •   •  10920 просмотра
Австрия высылает двух российских дипломатов

В Легионе "Свобода России" планируют "поход на москву" - СМИ

Алексей Барановский - доброволец легиона "Свобода России" с позывным "Лютик" - рассказал Newsweek, что они намерены в конце концов "маршировать на Москву".

Война •   •  18517 просмотра
В Легионе "Свобода России" планируют "поход на москву" - СМИ

Махинации на "Укрзализныце": НАБУ разоблачили деятельность бэк-офиса, который нанес ущерб предприятию на 117 млн грн

Мошенничество на "Укрзализныце" нанесло 117 млн грн убытков из-за схемы хищения средств при закупке кабелей по завышенным ценам, к которой причастны 7 подозреваемых, в том числе 2 работника компании.

Экономика •   •  17563 просмотра
Махинации на "Укрзализныце": НАБУ разоблачили деятельность бэк-офиса, который нанес ущерб предприятию на 117 млн грн