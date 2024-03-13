ВСУ предупреждают об угрозе применения авиационных средств поражения на юго-востоке

Европарламент поддержал продление торговых льгот для Молдовы. Какая ситуация с Украиной?

Европейский парламент одобрил продление приостановления ввозных пошлин и квот на экспорт украинской сельскохозяйственной продукции в ЕС еще на год до 5 июня 2025 года, а также продлил приостановление всех пошлин на импорт из Молдовы до 24 июля 2025 года.