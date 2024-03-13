ВСУ предупреждают об угрозе применения авиационных средств поражения на юго-востоке

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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voenno-vozdushnie-sili-ukrainiВоенно-воздушные силы Украины
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Эксклюзив
Блокада на границе с Польшей: в очереди более 1,1 тыс. грузовиков
  •  86918 просмотра

Блокада на границе с Польшей: в очереди более 1,1 тыс. грузовиков

Эксклюзив
Из-за этого некоторые иностранные компании требуют полную предоплату по контрактам на поставку вооружения - гендиректор "Украинской бронетехники"
  •  93960 просмотра

Из-за этого некоторые иностранные компании требуют полную предоплату по контрактам на поставку вооружения - гендиректор "Украинской бронетехники"

Эксклюзив
Биткоин по капитализации вскоре может сравниться с золотом: эксперт объяснил, почему эти активы становятся все популярнее
  •  105913 просмотра

Биткоин по капитализации вскоре может сравниться с золотом: эксперт объяснил, почему эти активы становятся все популярнее

Эксклюзив
Налоговая политика Гетманцева приведет к упадку украинской экономики - предпринимательница
  •  108482 просмотра

Налоговая политика Гетманцева приведет к упадку украинской экономики - предпринимательница

Эксклюзив
Руководитель Фонда гарантирования вкладов Рекрут вместе с родителями путешествовала за границу на авто "Мегабанка", который находится в процессе ликвидации - источники
  •  106450 просмотра

Руководитель Фонда гарантирования вкладов Рекрут вместе с родителями путешествовала за границу на авто "Мегабанка", который находится в процессе ликвидации - источники

В ЕС подготовили переговорную рамку для вступления Украины: о чем идет речь и что дальше
12 марта 2024, 16:04  •  121493 просмотра

В ЕС подготовили переговорную рамку для вступления Украины: о чем идет речь и что дальше

Эксклюзив
ЕС и США могут помогать Украине закупать боеприпасы в Балканских странах - эксперт
12 марта 2024, 12:13  •  120548 просмотра

ЕС и США могут помогать Украине закупать боеприпасы в Балканских странах - эксперт

Эксклюзив
Налоговики-термиты прогрызают дыры в экономике Украины, бизнесе и в карманах обычных украинцев - предпринимательница
12 марта 2024, 11:21  •  118750 просмотра

Налоговики-термиты прогрызают дыры в экономике Украины, бизнесе и в карманах обычных украинцев - предпринимательница

Эксклюзив
Рекрут более 180 дней провела в поездках за границу, но на сайте ФГВФЛ сообщалось всего о трех международных мероприятиях с ее участием
12 марта 2024, 10:41  •  30195 просмотра

Рекрут более 180 дней провела в поездках за границу, но на сайте ФГВФЛ сообщалось всего о трех международных мероприятиях с ее участием

Эксклюзив
НАПК начало проверку относительно возможного конфликта интересов руководителя ФГВФЛ Рекрут, которая ездила за границу на автомобилях "Мегабанка"
12 марта 2024, 06:42  •  124682 просмотра

НАПК начало проверку относительно возможного конфликта интересов руководителя ФГВФЛ Рекрут, которая ездила за границу на автомобилях "Мегабанка"

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Пробить дно: "мастер-класс" по циничному пиару на детях наших защитников от так называемого "гуманитарного штаба" Гройсмана

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Контролирует или заметает следы: соратник Гройсмана "неожиданно" решил поинтересоваться, как строит укрытие фирма с неоднозначной репутацией

Контролирует или заметает следы: соратник Гройсмана "неожиданно" решил поинтересоваться, как строит укрытие фирма с неоднозначной репутацией

8 марта 2024, 15:00  •  305005 просмотра

ВСУ предупреждают об угрозе применения авиационных средств поражения на юго-востоке

Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщают об активности вражеской тактической авиации на юго-восточном направлении.

Война •   •  1118 просмотра
ВСУ предупреждают об угрозе применения авиационных средств поражения на юго-востоке

Мэр Парижа не хочет видеть российских спортсменов на Олимпиаде-2024 - Reuters

Мэр Парижа Анн Идальго хочет запретить российским спортсменам участвовать в Олимпийских играх 2024 года в Париже из-за вторжения России в Украину и диктаторского режима Путина.

спорт •   •  2569 просмотра
Мэр Парижа не хочет видеть российских спортсменов на Олимпиаде-2024 - Reuters

Австрия высылает двух российских дипломатов

Австрия выслала двух российских дипломатов за действия, несовместимые с их дипломатическим статусом, доведя общее количество российских дипломатов, высланных с лета 2020 года, до 11.

Новости Мира •   •  3449 просмотра
Австрия высылает двух российских дипломатов

В Легионе "Свобода России" планируют "поход на москву" - СМИ

Алексей Барановский - доброволец легиона "Свобода России" с позывным "Лютик" - рассказал Newsweek, что они намерены в конце концов "маршировать на Москву".

Война •   •  10481 просмотра
В Легионе "Свобода России" планируют "поход на москву" - СМИ

Махинации на "Укрзализныце": НАБУ разоблачили деятельность бэк-офиса, который нанес ущерб предприятию на 117 млн грн

Мошенничество на "Укрзализныце" нанесло 117 млн грн убытков из-за схемы хищения средств при закупке кабелей по завышенным ценам, к которой причастны 7 подозреваемых, в том числе 2 работника компании.

Экономика •   •  10104 просмотра
Махинации на "Укрзализныце": НАБУ разоблачили деятельность бэк-офиса, который нанес ущерб предприятию на 117 млн грн

Европарламент принял резолюцию, которая предлагает рассмотреть возможность членства Армении в ЕС

Европейский парламент принял резолюцию, в которой предлагает рассмотреть вопрос о членстве Армении в Европейском Союзе, если она продолжит проведение устойчивых реформ, направленных на укрепление демократии.

политика •   •  11459 просмотра
Европарламент принял резолюцию, которая предлагает рассмотреть возможность членства Армении в ЕС

Получили "оптимистические сигналы": Малюська в США сделал заявление о помощи Украине

Министр юстиции Украины Денис Малюська выразил оптимизм относительно одобрения американскими законодателями из обеих партий законопроекта о дальнейшей поддержке Украины в ее войне против российского вторжения.

Война •   •  17050 просмотра
Получили "оптимистические сигналы": Малюська в США сделал заявление о помощи Украине

россияне наступают на семи направлениях, оперативная ситуация на востоке и юге Украины остается сложной - Генштаб

За минувшие сутки на украинском фронте произошло 70 боевых столкновений, при этом россияне атаковали на семи направлениях, а украинские защитники отбили 19 вражеских атак только в районе Новопавловского.

Война •   •  15737 просмотра
россияне наступают на семи направлениях, оперативная ситуация на востоке и юге Украины остается сложной - Генштаб

Мощная и своевременная демонстрация европейского единства: Кулеба о решении увеличить Европейский фонд мира на 5 млрд евро

Министр иностранных дел Украины поблагодарил ЕС за согласие увеличить Европейский фонд мира на 5 миллиардов евро в 2024 году для оказания военной помощи для защиты Украины от российского вторжения, назвав это мощной демонстрацией европейского единства и решимости.

Война •   •  19330 просмотра
Мощная и своевременная демонстрация европейского единства: Кулеба о решении увеличить Европейский фонд мира на 5 млрд евро

Европарламент поддержал продление торговых льгот для Молдовы. Какая ситуация с Украиной?

Европейский парламент одобрил продление приостановления ввозных пошлин и квот на экспорт украинской сельскохозяйственной продукции в ЕС еще на год до 5 июня 2025 года, а также продлил приостановление всех пошлин на импорт из Молдовы до 24 июля 2025 года.

Война •   •  19515 просмотра
Европарламент поддержал продление торговых льгот для Молдовы. Какая ситуация с Украиной?