российская ПВО сбивает свои же самолеты: в британской разведке рассказали о причинах

Российские силы противовоздушной обороны неоднократно сбивали свои же самолеты, вероятно, из-за отсутствия ситуационной осведомленности и координации в российских вооруженных силах. Об этом говорится в новом отчете британской разведки, передает УНН.

В разведки Британии напомнили, что 28 марта самолет СУ-27 на Крымом был сбит российской ПВО. Тогда незаконно назначенный называемый "губернатор" Севастополя михаил развожаев заявил, что произошла техническая неисправность и что пилот выжил.

До этого, 24 марта Украина нанесла удары по целям в Севастополе и на черноморском флоте. Из-за этих атак, как считают в разведке, местная российская противовоздушная оборона была приведена в повышенную готовность.

В британской разведке отметили, что ранее уже поступали неподтвержденные сообщения о случайном сбитии российской ПВО своих же самолетов.

Существует реальная вероятность того, что вместо технической проблемы, повышенная напряженность среди российских операторов ПВО, вызванная страхом перед дальнейшими действиями Украины, приводит к тому, что они непреднамеренно поражают своих пилотов и самолеты - говорится в отчете.

Также отмечается, что этот случай и подобные, вероятно, подчеркивают "отсутствие ситуационной осведомленности и координации в российских вооруженных силах, а также демонстрируют последствия действий Украины".