российская крылатая ракета на 39 секунд нарушила воздушное пространство Польши

Сегодня в 4:23 утра крылатая ракета рф нарушила воздушное пространство Польши.

Об этом сообщает Оперативное командование Вооруженных Сил Польши, передает УНН.

Детали

Сегодня, 24 марта в 4:23 утра, было зафиксировано нарушение воздушного пространства Польши одной из крылатых ракет, которую запустила авиация рф.

Объект попал в польское пространство вблизи города Осердов (Люблинское воеводство) и находился там 39 секунд, во время которых его наблюдали военные радары.

Напомним

По информации, в ночь на сегодня были активированы все необходимые процедуры для обеспечения безопасности воздушного пространства Польши, включая мобилизацию польской и союзнической авиации.

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