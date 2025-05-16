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Российская делегация выехала на переговоры с Украиной в Стамбуле с опозданием - росСМИ

Киев • УНН

 • 542 просмотра

Российская делегация выехала на переговоры с Украиной в Стамбуле с опозданием. Об этом сообщили российские СМИ, ссылаясь на собственные источники.

Российская делегация выехала на переговоры с Украиной в Стамбуле с опозданием - росСМИ

Российская делегация выехала на переговоры с Украиной в турецком Стамбуле с опозданием, после ожидаемого времени начала встречи, сообщили росСМИ, пишет УНН.

Российская делегация выехала на переговоры с Украиной в Стамбуле

- пишет одно из государственных росСМИ со ссылкой на источник.

США проведут переговоры с рф в Стамбуле перед контактом с Украиной – росСМИ16.05.25, 12:33 • 570 просмотров

Дополнение

Турецкая, американская и украинская делегации встретились во дворце Долмабахче в Стамбуле под председательством министра иностранных дел Турции Хакана Фидана в рамках российско-украинских мирных переговоров 15 мая около 10:45. Переговоры продолжались до ориентировочно 12 часов.

Трехсторонняя встреча Турция-россия-Украина, которая состоится там же, была запланирована на 12:30.

Это будут первые прямые переговоры между Киевом и москвой после тех, что были вскоре после полномасштабного вторжения кремля в 2022 году.

Ранее Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Турцию готовым к переговорам, но глава кремля владимир путин отказался присутствовать на прямых переговорах, хотя сам их перед этим предложил, и вместо этого отправил делегацию более низкого уровня.

Президент США Дональд Трамп намекнул, что готов присоединиться к переговорам на высоком уровне в Турции, но развеял всякую надежду на прорыв после подтверждения отсутствия путина.

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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