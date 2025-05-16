Російська делегація виїхала на переговори з Україною в Стамбулі із запізненням - росЗМІ
Київ • УНН
Російська делегація виїхала на переговори з Україною у Стамбулі із запізненням. Про це повідомили російські ЗМІ, посилаючись на власні джерела.
Російська делегація виїхала на переговори з Україною у турецькому Стамбулі із запізненням, після очікуваного часу початку зустрічі, повідомили росЗМІ, пише УНН.
Російська делегація виїхала на переговори з Україною у Стамбулі
США проведуть переговори з рф у Стамбулі перед контактом з Україною - росЗМІ16.05.25, 12:33 • 592 перегляди
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Турецька, американська та українська делегації зустрілися в палаці Долмабахче в Стамбулі під головуванням міністра закордонних справ Туреччини Хакана Фідана у межах російсько-українських мирних переговорів 15 травня близько 10:45. Переговори тривали до орієнтовно 12 години.
Тристороння зустріч Туреччина-росія-Україна, яка відбудеться там же, була запланована на 12:30.
Це будуть перші прямі переговори між Києвом та москвою після тих, що були невдовзі після повномасштабного вторгнення кремля у 2022 році.
Раніше Президент України Володимир Зеленський прибув до Туреччини готовим до переговорів, але глава кремля володимир путін відмовився бути присутнім на прямих переговорах, хоч сам їх перед цим запропонував, і натомість відправив делегацію нижчого рівня.
Президент США Дональд Трамп натякнув, що готовий приєднатися до переговорів на високому рівні в Туреччині, але розвіяв усіляку надію на прорив після підтвердження відсутності путіна.