Российская атака на инфраструктуру Запорожья вызвала перебои со светом, есть раненый
Киев • УНН
Враг атаковал инфраструктуру, из-за чего пострадал один человек. Более 38 тысяч абонентов остались без света, продолжаются восстановительные работы.
В Запорожье российские войска сегодня атаковали инфраструктуру, из-за чего есть перебои со светом, один человек тяжело ранен, сообщил в четверг глава Запорожской ОВА Иван Федоров в Telegram, пишет УНН.
россияне атакуют инфраструктуру областного центра. В некоторых районах города могут наблюдаться перепады напряжения. (...) Предварительно, один человек получил ранения. Пострадавший в тяжелом состоянии
Из-за вражеского удара, по его данным, сначала было обесточено более 38 тысяч бытовых и еще около 2 тысяч юридических абонентов. Сейчас, по словам главы ОВА, электроснабжение восстановлено уже для более 83% абонентов.
"Без света остаются 6 265 бытовых и 305 юридических потребителей", - сообщил Федоров.
