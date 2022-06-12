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Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 61622 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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россию поздравляют с "праздником": глава МИД Латвии пожелал рф поражения в войне против Украины

Киев • УНН

 • 178757 просмотра

КИЕВ. 12 июня. УНН. Министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс пожелал рф в день россии потерпеть поражение в агрессивной войне против Украины, пишет УНН.

Цитата

"Сегодня россия отмечает день россии, желаю поражения в агрессивной войне против Украины, отказа от имперских амбиций и построения современного, демократического и правового государства", - отметил Ринкевичс в Twitter.

Сегодня Россия отмечает День России, желаю поражения в агрессивной войне против Украины, отказа от имперских амбиций и построения современного, демократического и правового государства. — Edgars Rinkēvičs (@edgarsrinkevics) June 12, 2022

Дополнение

россию уже "поздравили" и на занятых оккупантами территориях. Движение сопротивления расклеили открытки с QR-кодами против рашистов по Херсону – к "празднику" дня россии.

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