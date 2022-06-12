росію вітають зі "святом": голова МЗС Латвії побажав рф поразки у війні проти України

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"Сьогодні росія відзначає день росії, бажаю поразки в агресивній війні проти України, відмови від імперських амбіцій та побудови сучасної, демократичної та правової держави", - зазначив Рінкевичс у Twitter.

Сегодня Россия отмечает День России, желаю поражения в агрессивной войне против Украины, отказа от имперских амбиций и построения современного, демократического и правового государства #ДеньРоссии2022