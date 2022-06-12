"Сюрприз" окупантам до "свята" дня росії: рух опору розклеїв листівки проти рашистів по Херсону
Київ • УНН
КИЇВ. 12 червня. УНН. Рух опору розклеїв листівки з QR-кодами проти рашистів по Херсону - до "свята" дня росії, повідомив радник голови Херсонської військової адміністрації Сергій Хлань у своєму Facebook, пише УНН.
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"Сьогодні Рух Опору окупантам, по всьому Херсону розклеїли листівки, навіть на містах розташування орків і будівлі СБУ в Херсоні", - зазначив Хлань, оприлюднивши фото.
Також Хлань повідомив, що "на Херсонщині ЗСУ вже зробили подарунок окупантам до так званого "свята" дня росії — феєрверк. Вночі наша артилерія влучно потрапила в склад боєприпасів, що детонував до ранку".
Контекст
За даними зі зведення з ОДА за добу, окупанти планували відзначати у Херсонській області день росії. "За інформацією пропагандистських ЗМІ, заходи відбудуться по всій області, а для масовки можуть бути привезені люди з Криму. Є інформація про можливі провокації", - вказано у повідомленні.
Як повідомив Суспільному голова Херсонської обласної ради Олександр Самойленко, місцеві жителі на свято не прийшли: "Там херсонців є 30 чи 40 людей".