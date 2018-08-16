Российского писателя Прилепина внесли в список нежелательных лиц в Украине
Киев • УНН
КИЕВ. 16 августа. УНН. Министерство культуры Украины по рекомендации Службы безопасности Украины 15 августа внесло российского писателя Захара Прилепина в список лиц, угрожающих национальной безопасности страны. Соответствующая информация размещена на официальном сайте ведомства, передает УНН.
Перечень лиц, которые угрожают нацбезопасности Украины, был обновлен 15 августа. В него дополнительно внесли российских писателей Захара (Евгения) Прилепина, Александра Тамоникова и Александра Широкорада.
Сейчас в списке уже насчитывается 138 российских и западных деятелей культуры.
В Минкульте отметили, что с поступлением в ведомство от СБУ обращений по расширению перечня лиц, которые создают угрозу национальной безопасности, информация на сайте будет обновляться.
Напомним, Прилепин определенное время воевал в рядах боевиков "ДНР" против военнослужащих Вооруженных Сил Украины.
Как сообщал УНН, Служба безопасности Украины открыла уголовное производство против гражданина РФ Захара (Евгения) Прилепина по подозрению в терроризме.