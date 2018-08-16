Російського письменника Прилєпіна внесли до списку небажаних осіб в Україні
Київ • УНН
КИЇВ. 16 серпня. УНН. Міністерство культури України за рекомендацією Служби безпеки України 15 серпня внесло російського письменника Захара Прилєпіна до списку осіб, які загрожують національній безпеці країни. Відповідна інформація розміщена на офіційному сайті відомства, передає УНН.
Перелік осіб, які загрожують нацбезпеці України, було оновлено 15 серпня. До нього додатково внесли російських письменників Захара (Євгена) Прилєпіна, Олександра Тамонікова та Олександра Широкорада.
Наразі у списку вже налічується 138 російських і західних діячів культури.
У Мінкульті зазначили, що з надходженням до відомства від СБУ звернень щодо розширення переліку осіб, які створюють загрозу національній безпеці, інформація на сайті буде оновлюватись.
Нагадаємо, Прилєпін певний час воював у лавах бойовиків "ДНР" проти військовослужбовців Збройних Сил України.
Як повідомляв УНН, Служба безпеки України відкрила кримінальне провадження проти громадянина РФ Захара (Євгена) Прилєпіна за підозрою у тероризмі.