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Российского бизнесмена заподозрили в финансировании беспорядков в Македонии

Российского бизнесмена заподозрили в финансировании беспорядков в Македонии

Киев  •  УНН

 • 12936 просмотра

КИЕВ. 18 июля. УНН. Власти Македонии подозревают бизнесмена Ивана Саввиди в финансировании беспорядков, цель которых — не допустить вступления страны в НАТО. Об этом пишут OCCRP и Buzzfeed со ссылкой на местную организацию Investigative Reporting Lab Macedonia, в распоряжении которой оказались документы македонского министерства внутренних дел, передает УНН.

Согласно этим документам, Саввиди передал минимум 300 тыс. евро противникам переименования Македонии, о котором власти страны договорились с Грецией в 2018 году. Деньги, как сообщают журналисты, получили более 10 македонских политиков из разных партий, члены националистических организаций и группировки фанатов футбольного клуба “Вардар”, которые приняли участие в беспорядках в Скопье после подписания договора с Грецией 17 июня. Тогда протестующие собрались у здания парламента; они бросали в полицейских камни и бутылки, полиция применила слезоточивый газ.

Как рассказал Buzzfeed премьер-министр Македонии Зоран Заев, правительство получило множество сообщений, что «греческий бизнесмен, сочувствующий интересам России», платил македонцам суммы в размере от 13 до 21 тыс. долларов за “совершение актов насилия” накануне референдума о переименовании страны. Часть денег, по данным репортеров, якобы перенесли через границу Греции и Македонии вручную наличными. Расследование еще не завершено, пишет OCCRP.

Футбольные фанаты, близкие к группировке болельщиков клуба “Вардар” под названием “Комито”, подтвердили Investigative Reporting Lab получения денег от Саввиди. Сообщается, что некоторые из них якобы выступали против получения денег. Бывший лидер группировки Александр Колевский, которому Греция недавно запретила въезд из-за “создание угрозы общественной безопасности и международным отношениям”, заявил журналистам, что не получал никаких денег и руководствуется только “любовью к своей стране”. OCCRP отмечает, что “Вардар” принадлежит российскому бизнесмену Сергею Самсоненко, который, как и Саввиди, много работал в Ростове-на-Дону.

Сам Иван Саввиди отвергает подозрения о финансировании протестов в Македонии. “Информация, опубликованная на сайте ВuzzFeed, не имеет никакого отношения к действительности. Мы намерены обратиться в суд с иском к изданию”, — заявили РБК в его компании “Агроком”.

Напомним, дисциплинарный комитет греческой Суперлиги вынес решение по поводу скандала на матче “ПАОК” — “АЭК” в рамках 25 тура национального первенства. Владелец “ПАОК” Иван Саввиди за которого был остановлен матч с “АЕК” (выбежал на поле с пистолетом в кобуре), получил наказание в виде трех лет отстранения от любой футбольной деятельности, а также штрафа в размере 100 тыс. евро.

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