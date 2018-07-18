Російського бізнесмена запідозрили у фінансуванні заворушень у Македонії

Згідно з цими документами, Саввіді передав щонайменше 300 тисяч євро противникам перейменування Македонії, про який влада країни домовилася з Грецією в 2018 році. Гроші, як повідомляють журналісти, отримали більше 10 македонських політиків зі різних партій, члени націоналістичних організацій і угруповання фанатів футбольного клубу “Вардар”, які взяли участь у заворушеннях у Скоп’є після підписання договору з Грецією 17 червня. Тоді протестувальники зібралися біля будівлі парламенту; вони кидали у поліцейських каміння і пляшки, поліція застосувала сльозогінний газ.

Як розповів Buzzfeed прем’єр-міністр Македонії Зоран Заєв, уряд отримав безліч повідомлень, що “грецький бізнесмен, співчуваючий інтересам Росії”, платив македонцям суми у розмірі від 13 до 21 тисячі доларів за “вчинення актів насильства” напередодні референдуму про перейменування країни. Частину грошей, за даними репортерів, нібито перенесли через кордон Греції та Македонії вручну готівкою. Розслідування ще не завершене, пише OCCRP.

Футбольні фанати, близькі до угруповання вболівальників клубу “Вардар” під назвою “Коміто”, підтвердили Investigative Reporting Lab отримання грошей від Саввіді. Повідомляється, що деякі з них нібито виступали проти отримання грошей. Колишній лідер угруповання Олександр Колевскій, якому Греція нещодавно заборонила в’їзд через “створення загрози суспільній безпеці і міжнародним відносинам”, заявив журналістам, що не отримував ніяких грошей і керується тільки “любов’ю до своєї країни”. OCCRP зазначає, що “Вардар” належить російському бізнесменові Сергію Самсоненко, який, як і Саввіді, багато працював у Ростові-на-Дону.

Сам Іван Саввіді відкидає підозри про фінансування протестів в Македонії. “Інформація, опублікована на сайті ВuzzFeed, не має ніякого відношення до дійсності. Ми маємо намір звернутися до суду з позовом до видання”, — заявили РБК в його компанії “Агроком”.

Нагадаємо, дисциплінарний комітет грецької Суперліги виніс рішення щодо скандалу на матчі “ПАОК” — “АЕК” в рамках 25 туру національної першості. Власник “ПАОК” Іван Саввіді через якого був зупинений матч із “АЕКом” (вибіг на поле з пістолетом в кобурі), отримав покарання у вигляді трьох років відсторонення від будь-якої футбольної діяльності, а також штрафу у розмірі 100 тисяч євро.