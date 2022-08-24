Российский удар по Синельниковскому району на Днепропетровщине: погиб ребенок

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"Оккупационные войска рф продолжают терроризировать Днепропетровщину. С начала суток сигнал тревоги в области включался более 10 раз. Так нас "поздравили" с Днем Независимости", - отметил Лукашук.

Детали

Днем оккупанты совершили масштабный ракетный удар по Синельниковскому району. Ударили трижды. Попали по частному дому, в результате чего под завалами оказалась женщина и двое детей. Один мальчик 2011 года рождения погиб. Женщину и еще одного мальчика 2009 года рождения удалось спасти.

Также зафиксирован обстрел гражданского инфраструктурного объекта. В настоящее время вся информация уточняется.

Во вражеский огонь ствольной артиллерии днем ​​попала территория города Никополь. Людей не задело.

Били оккупанты и по Криворожскому району: из "Ураганов" обстреляли Великую Костромку, которая находится на границе с Херсонской областью. Огнем поврежден жилой дом. Без пострадавших.

Также зафиксированы вражеские обстрелы по всей линии разграничения с Херсонщиной. Ситуация там остается напряженной, но контролируемой Вооруженными Силами Украины. Оккупанты пытаются сдерживать продвижение наших военных, поэтому бьют по приграничным населенным пунктам как Днепропетровской, так и Херсонской областей.

Лукашук также добавил, что в других районах области в течение дня вражеские обстрелы не зафиксированы. Ситуация стабильна, границы области – под полным контролем ВСУ.

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"Оккупанты терроризируют нас, чтобы посеять панику среди людей. Они сознательно, целенаправленно и цинично обстреливают наши общины. До сих пор думают, что способны уничтожить нас. Но восемь лет и шесть месяцев борьбы показали, что это невозможно. Украина и украинцы – Несокрушимые. Верим в ВСУ, в Президента, помогаем нашим военным и вместе идем к Победе. Слава Украине!", - подчеркнул он.

Напомним

В результате вражеского удара по железнодорожной станции Чаплино на Днепропетровщине погибли 22 человека, поисково-спасательные работы продолжаются.