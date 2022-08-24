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Російський удар по Синельниківському району на Дніпропетровщині: загинула дитина

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 серпня. УНН. Окупанти 24 серпня вдень здійснили масштабний ракетний удар по Синельниківському району. Поцілили по приватному будинку, внаслідок чого під завалами опинилася жінка і двоє дітей. Один хлопчик 2011 року народження загинув. Жінку та ще одного хлопчика 2009 року народження вдалося врятувати. Про це повідомив голова Дніпропетровської облради Микола Лукашук, передає УНН.

Російський удар по Синельниківському району на Дніпропетровщині: загинула дитина

Цитата

"Окупаційні війська рф продовжують тероризувати Дніпропетровщину. Від початку доби сигнал тривоги в області вмикався більше 10 разів. Так нас "привітали" з Днем Незалежності", - зазначив Лукашук.

Деталі

Вдень окупанти здійснили масштабний ракетний удар по Синельниківському району. Вдарили тричі. Поцілили по приватному будинку, внаслідок чого під завалами опинилася жінка і двоє дітей. Один хлопчик 2011 року народження загинув. Жінку та ще одного хлопчика 2009 року народження вдалося врятувати.

Також зафіксовано обстріл цивільного інфраструктурного об‘єкта. Наразі вся інформація уточнюється.

Під ворожий вогонь ствольної артилерії вдень потрапила територія міста Нікополь. Людей не зачепило.

Гатили окупанти і по Криворізькому району: з "Ураганів" обстріляли Велику Костромку, яка знаходиться на межі з Херсонською областю. Вогнем пошкоджено житловий будинок. Без постраждалих.

Також зафіксовано ворожі обстріли по всій лінії розмежування з Херсонщиною. Ситуація там залишається напруженою, але контрольованою Збройними Силами України. Окупанти намагаються стримувати просування наших військових, тому гатять по прикордонним населеним пунктам як Дніпропетровської, так і Херсонської областей.

Лукашук також додав, що в інших районах області протягом дня ворожих обстрілів не зафіксовано. Ситуація стабільна, кордони області – під повним контролем ЗСУ.

Цитата

"Окупанти тероризують нас, щоб посіяти паніку серед людей. Вони свідомо, цілеспрямовано і цинічно обстрілюють наші громади. Досі думають, що здатні знищити нас. Але вісім років і шість місяців боротьби показали, що це неможливо. Україна та українці – незламні. Віримо в ЗСУ, в Президента, допомагаємо нашим військовим і разом йдемо до Перемоги. Слава Україні!", - наголосив він.

Нагадаємо 

Внаслідок ворожого удару по залізничній станції Чаплине на Дніпропетровщині загинули 22 людини, пошуково-рятувальні роботи тривають.

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