Российский суд будет рассматривать дело украинца Гриба в режиме видеоконференции - отец
Киев • УНН
КИЕВ. 6 ноября. УНН. Незаконно заключен в России 19-летний украинец Павел Гриб не будет присутствовать на судебном заседании седьмого ноября, связь с Украинской будет проводиться через видео-конференцию. Об этом УНН сообщил его отец Игорь Гриб.
"Павла на заседании не будет, будет проводиться видеоконференция", - отметил И.Гриб.
Он сообщил, что состояние здоровья Павла не удовлетворителное и к нему не допускают врачей.
"Врачей к Павлу не пустили и разрешения на посещение мы тоже не имеем. Мы писали запрос на посещение, теперь ждем ответа", - сказал отец украинца.
По его словам, они ждут заседания суда, которое состоится завтра, 7 ноября для того, чтобы в дальнейшем решать, как действовать.
"Мы сейчас посмотрим, как пройдет судебное заседание, а потом уже будем решать дальнейшие действия", - добавил И.Гриб.
Напомним, Краснодарский краевой суд в России во вторник, 7 ноября, соберется на заседание по вынесению меры пресечения в виде содержания под стражей Украинский Павла Гриба
Как сообщал УНН, Октябрьский районный суд города Краснодара продлил арест Украинский Павлу Грибу до 4 января 2018 года.