Российский суд будет рассматривать дело украинца Гриба в режиме видеоконференции - отец

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Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 55659 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 123229 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
14:39 • 105444 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 108099 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 106725 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 100034 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 105014 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 102438 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 145086 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Российский суд будет рассматривать дело украинца Гриба в режиме видеоконференции - отец

Российский суд будет рассматривать дело украинца Гриба в режиме видеоконференции - отец

Киев  •  УНН

 • 12690 просмотра

КИЕВ. 6 ноября. УНН. Незаконно заключен в России 19-летний украинец Павел Гриб не будет присутствовать на судебном заседании седьмого ноября, связь с Украинской будет проводиться через видео-конференцию. Об этом УНН сообщил его отец Игорь Гриб.

"Павла на заседании не будет, будет проводиться видеоконференция", - отметил И.Гриб.

Он сообщил, что состояние здоровья Павла не удовлетворителное и к нему не допускают врачей.

"Врачей к Павлу не пустили и разрешения на посещение мы тоже не имеем. Мы писали запрос на посещение, теперь ждем ответа", - сказал отец украинца.

По его словам, они ждут заседания суда, которое состоится завтра, 7 ноября для того, чтобы в дальнейшем решать, как действовать.

"Мы сейчас посмотрим, как пройдет судебное заседание, а потом уже будем решать дальнейшие действия", - добавил И.Гриб.

Напомним, Краснодарский краевой суд в России во вторник, 7 ноября, соберется на заседание по вынесению меры пресечения в виде содержания под стражей Украинский Павла Гриба

Как сообщал УНН, Октябрьский районный суд города Краснодара продлил арест Украинский Павлу Грибу до 4 января 2018 года.

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