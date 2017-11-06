Російський суд розглядатиме справу українця Гриба в режимі відеоконференції - батько
Київ • УНН
КИЇВ. 6 листопада. УНН. Незаконно ув’язнений в Росії 19-річний українець Павло Гриб не буде присутнім на судовому засіданні сьомого листопада, зв’язок з українцем буде проводитися через відео-конференцію. Про це УНН повідомив його батько Ігор Гриб.
"Павла на засіданні не буде, проводитиметься відео-конференція", - зазначив І.Гриб.
Він повідомив, що стан здоров’я Павла незадовільний та до нього не допускають лікарів.
"Лікарів до Павла не пустили і дозволу на відвідування ми теж не маємо. Ми писали запит на відвідування, тепер чекаємо відповіді", - сказав батько українця.
За його словами, вони чекають засідання суду, яке відбудеться завтра, 7 листопада, для того, щоб в подальшому вирішувати, як діяти.
"Ми зараз подивимося, як пройде судове засідання, а потім вже будемо вирішувати подальші дії", - додав І.Гриб.
Нагадаємо, Краснодарський крайовий суд у Росії у вівторок, 7 листопада, збереться на засідання щодо винесення запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою українця Павла Гриба
Як повідомляв УНН, Жовтневий районний суд міста Краснодара подовжив арешт українцю Павлу Грибу до 4 січня 2018 року.