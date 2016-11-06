Российской певице KristinaSi запретили въезд в Украину на 3 года - ГПСУ

Сегодня утром в аэропорту "Борисполь", во время паспортного контроля пассажиров, которые улетали в Минск, пограничники проверили информацию о возможном нарушении гражданкой РФ, Саркисян Кристиной Эльхановной, (артистка, выступающая под псевдонимом KristinaSi) законодательства Украины в части, касающейся пересечения государственной границы Украины через недействующие пункты пропуска и пребывания на временно оккупированных территориях.

Госпогранслужба установила, что такие факты действительно имели место. В связи с этим, на основании ст. 2042 КУоАП и ст. 13 ЗУ "О правовом статусе иностранцев и лиц без гражданства" в отношении данной гражданки РФ был составлен протокол об административном нарушении по ст.204-2 КУоАП и запрещен ей въезд в Украину сроком на 3 года. Гражданка РФ отказалась от присутствия в суде, о чем написала заявление и ближайшим рейсом покинет пределы Украины.

Напомним, служба безопасности Украины запретила въезд 140 деятелям культуры РФ, в том числе - 50-ти - начиная с декабря прошлого года.