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15 марта, 19:03 • 115025 просмотра

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15 марта, 13:44 • 166099 просмотра

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"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

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15 марта, 10:46 • 101366 просмотра

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Российской певице KristinaSi запретили въезд в Украину на 3 года - ГПСУ

Российской певице KristinaSi запретили въезд в Украину на 3 года - ГПСУ

Киев • УНН

 • 11907 просмотра

КИЕВ. 6 ноября. УНН. Российской певице Кристине Саркисян, которая выступает под псевдонимом KristinaSi запретили въезд в Украину на 3 года. Об этом УНН сообщили в пресс-службе ГПСУ.

Сегодня утром в аэропорту "Борисполь", во время паспортного контроля пассажиров, которые улетали в Минск, пограничники проверили информацию о возможном нарушении гражданкой РФ, Саркисян Кристиной Эльхановной, (артистка, выступающая под псевдонимом KristinaSi) законодательства Украины в части, касающейся пересечения государственной границы Украины через недействующие пункты пропуска и пребывания на временно оккупированных территориях.

Госпогранслужба установила, что такие факты действительно имели место. В связи с этим, на основании ст. 2042 КУоАП и ст. 13 ЗУ "О правовом статусе иностранцев и лиц без гражданства" в отношении данной гражданки РФ был составлен протокол об административном нарушении по ст.204-2 КУоАП и запрещен ей въезд в Украину сроком на 3 года. Гражданка РФ отказалась от присутствия в суде, о чем написала заявление и ближайшим рейсом покинет пределы Украины.

Напомним, служба безопасности Украины запретила въезд 140 деятелям культуры РФ, в том числе - 50-ти - начиная с декабря прошлого года.

Украинские Национальные Новости

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