Російській співачці KristinaSi заборонили в’їзд в Україну на 3 роки - ДПСУ
Київ • УНН
КИЇВ. 6 листопада. УНН. Російській співачці Крістіні Саркисян, яка виступає під псевдонімом KristinaSi заборонили в’їзд в Україну на 3 роки. Про це УНН повідомили у прес-службі ДПСУ.
Сьогодні вранці в аеропорту “Бориспіль”, під час паспортного контролю пасажирів, які відлітали до Мінська, прикордонники перевірили інформацію про можливе порушення громадянкою РФ, Саркисян Крістіною Ельхановною, (артистка, що виступає під псевдонімом KristinaSi) законодавства України в частині, що стосується перетину державного кордону України через недіючі пункти пропуску та перебування на тимчасово окупованих територіях.
Держприкордонслужба встановила, що такі факти дійсно мали місце. У зв’язку з цим, на підставі ст. 2042 КУпАП (порушення порядку в’їзду/виїзду на/з ТОТУ) та ст. 13 ЗУ “Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства” відносно даної громадянки РФ було складено протокол про адміністративне порушення за ст.204-2 КУпАП та заборонено їй в’їзд в Україну терміном на 3 роки. Громадянка РФ відмовилась від присутності в суді, про що написала заяву та найближчим рейсом залишить межі України.
Нагадаємо, служба безпеки України заборонила в'їзд 140 діячам культури РФ, в тому числі - 50-тьом - починаючи з грудня минулого року.