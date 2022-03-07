Российский рубль упал до нового рекордно низкого уровня

Детали

Доллар США/российский рубль в настоящее время торгуется на уровне около 155 рублей, что означает, что 1 доллар стоит 155 рублей.

До начала войны с Украиной он обычно торговался по 70-80 рублей за доллар. На минимумах понедельника российский рубль потерял 90% своей стоимости по отношению к доллару США с начала года.

Рубль упал, поскольку Запад ввел жесткие экономические санкции, а российское правительство ввело контроль за движением капитала, чтобы попытаться остановить отток денег из РФ.