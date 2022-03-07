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Мільйони “на ліках для держави”: фармгігантів підозрюють у злочинних схемах з дистриб’ютором
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06:08 • 4185 перегляди

Мільйони “на ліках для держави”: фармгігантів підозрюють у злочинних схемах з дистриб’ютором

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Російський рубль впав до нового рекордно низького рівня

Російський рубль впав до нового рекордно низького рівня

Київ • УНН

 • 242868 перегляди

КИЇВ. 7 березня. УНН. Російський рубль впав ще більше по відношенню до долара США, досягнувши рекордно низького рівня. Розмови про нові можливі санкції проти російської енергетики зростають, передає УНН.

Деталі

Долар США/російський рубль в даний час торгується на рівні близько 155 рублів, що означає, що 1 долар коштує 155 рублів.

До початку війни з Україною він зазвичай торгувався по 70-80 рублів за долар. На мінімумах понеділка російський рубль втратив 90% своєї вартості по відношенню до долара США з початку року.

Рубль упав, оскільки Захід запровадив жорсткі економічні санкції, а російський уряд запровадив контроль за рухом капіталу, щоб спробувати зупинити відтік грошей із РФ.

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