Російський рубль впав до нового рекордно низького рівня
Київ • УНН
КИЇВ. 7 березня. УНН. Російський рубль впав ще більше по відношенню до долара США, досягнувши рекордно низького рівня. Розмови про нові можливі санкції проти російської енергетики зростають, передає УНН.
Деталі
Долар США/російський рубль в даний час торгується на рівні близько 155 рублів, що означає, що 1 долар коштує 155 рублів.
До початку війни з Україною він зазвичай торгувався по 70-80 рублів за долар. На мінімумах понеділка російський рубль втратив 90% своєї вартості по відношенню до долара США з початку року.
Рубль упав, оскільки Захід запровадив жорсткі економічні санкції, а російський уряд запровадив контроль за рухом капіталу, щоб спробувати зупинити відтік грошей із РФ.