Российский политик прогнозирует, что Д.Трамп и В.Путин жестко столкнутся

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15 марта, 19:03 • 110549 просмотра

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Киев • УНН

 • 11831 просмотра

КИЕВ. 12 ноября. УНН. Президент РФ Владимир Путин может подыграть избранному президенту США Дональду Трампу в его стремлении быть великим, но это потребует кардинальных усилий со стороны первого. Без этого же двое политиков неминуемо столкнутся. Об этом в своем блоге написал политик, депутат Госдумы РФ Илья Пономарев, передает УНН.

“Трамп все время говорил, что его главный тезис — поднять Америку с колен. Так же, как и Путин "поднимает Россию с колен“. В головах таких людей, как Трамп и Путин, а они похожи, величие может быть только за счет других. Они велики, когда другие стоят на коленях. В этом плане Путин теоретически может быть достаточно гибким, чтобы подыграть Трампу, что он главный, но сделать российскому президенту это будет тяжело. Ведь от него потребуется кардинальное изменение своей риторики и своих действий. А если этого не произойдёт, они с Трампом будут просто обязаны очень жестко столкнуться. И если Обама дипломат и лавировал где-то, то Трамп будет беспощаден”, — заявил И.Пономарев.

Он также отметил, что в целом Кремль готовился к победе Хиллари Клинтон и даже в некоторой степени подыгрывал ей.

“На самом деле Кремль готовился к победе Клинтон, и видны были перемены и перестановки в высших эшелонах кремлевской власти, которые на это указывали. Главными энтузиастами Трампа в Кремле были Иванов и Ушаков. Иванова уже убрали, а Ушакова собирались убирать после выборов. Но теперь, наверное, оставят. В Администрации Антон Вайно и Сергей Кириенко, это люди, которые традиционно были ориентированы на демократический лагерь в США”, — считает политик.

И.Пономарев отметил, что кремлевские технологи прекрасно понимают, что поддержка Кремля на этих выборах в Америке не являлась полезной для кандидата.

“Клинтон по максимуму использовала все возможности, чтобы обозвать Трампа едва ли не российским шпионом, и Россия все время подливала масла в огонь этих обвинений. Мне кажется, что Кремль сознательно политтехнологически помогал госпоже Клинтон создать такое ощущение и тем самым подыгрывал ей в ходе этой избирательной кампании. По-видимому, идея была в попытке разыграть потом карту "массовых фальсификаций“, устроить "оранжевую революцию“ на родине оранжевых революций и тем самым дискредитировать американскую систему в целом. Это объясняет и взлом серверов Демпартии — демонстрация нечестных праймериз”, — считает политик.

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