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Україна повернула 11 дітей з окупованих територій та рф

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Російський політик прогнозує, що Д.Трамп і В.Путін жорстко зіткнуться

Російський політик прогнозує, що Д.Трамп і В.Путін жорстко зіткнуться

Київ • УНН

 • 11831 перегляди

КИЇВ. 12 листопада. УНН. Президент РФ Володимир Путін може підіграти обраному президенту США Дональду Трампу в його прагненні бути великим, але це вимагатиме кардинальних зусиль з боку першого. Без цього ж двоє політиків неминуче зіткнуться. Про це у своєму блозі написав політик, депутат Держдуми РФ Ілля Пономарьов, передає УНН.

"Трамп весь час говорив, що його головна теза - підняти Америку з колін. Так само, як і Путін "піднімає Росію з колін". У головах таких людей, як Трамп і Путін, а вони схожі, велич може бути тільки за рахунок інших. Вони великі, коли інші стоять на колінах. У цьому плані Путін теоретично може бути достатньо гнучким, щоб підіграти Трампу, що він головний, але зробити російському президенту це буде важко. Адже від нього буде потрібно кардинальна зміна своєї риторики і своїх дій. А якщо цього не станеться, вони з Трампом будуть просто зобов'язані дуже жорстко зіткнутися. І якщо Обама дипломат і лавіював десь, то Трамп буде нещадний ", - резюмує І.Пономарьов.

Він також зазначив, що в цілому Кремль готувався до перемоги Хілларі Клінтон і навіть в деякій мірі підігравав їй.

"Насправді Кремль готувався до перемоги Клінтон, і видно було зміни і перестановки у вищих ешелонах кремлівської влади, які на це вказували. Головними ентузіастами Трампа в Кремлі були Іванов і Ушаков. Іванова вже прибрали, а Ушакова збиралися прибирати після виборів. Але тепер, напевно, залишать. В Адміністрації Антон Вайно і Сергій Кирієнко, це люди, які традиційно були орієнтовані на демократичний табір в США", - вважає політик.

І.Пономарьов зазначив, що кремлівські технологи прекрасно розуміють, що підтримка Кремля на цих виборах в Америці не була корисною для кандидата.

"Клінтон по максимуму використовувала всі можливості, щоб обізвати Трампа мало не російським шпигуном, і Росія весь час підливала масла в вогонь цих звинувачень. Мені здається, що Кремль свідомо політтехнологічно допомагав пані Клінтон створити таке відчуття і тим самим підігравав їй в ході цієї виборчої кампанії. Мабуть, ідея була в спробі розіграти потім карту "масових фальсифікацій", влаштувати "помаранчеву революцію" на батьківщині помаранчевих революцій і тим самим дискредитувати американську систему в цілому. Це пояснює і злом серверів Демпартії - демонстрація нечесних праймеріз", - вважає політик.

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