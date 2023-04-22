Российский самолет получил дипломатическое разрешение на посадку в Берлине - СМИ
Киев • УНН
КИЕВ. 22 апреля. УНН. Российский самолет Ил-96-300, выполняющий особый рейс из Москвы, приземлился в столице Германии около 9 утра. Он получил специальное дипломатическое разрешение на посадку в Берлине, сообщает DW, пишет УНН.
Детали
Российский самолет вылетел в субботу, 22 апреля, из Москвы в Берлин со специальным дипломатическим разрешением, сообщил немецкому информационному агентству dpa представитель военно-воздушных сил ФРГ.
Как свидетельствует сайт для отслеживания перелетов Flightradar24, российский Ил-96-300, выполнявший нерегулярный рейс из Москвы RSD 898, совершил посадку в берлинском аэропорту BER около 9 утра по местному времени. Через три часа он покинул аэропорт Берлина и около 15:30 по российскому времени ожидается его посадка в аэропорту "Внуково".
Компетентный источник подтвердил DW эту информацию и отметил, что речь шла не об обычном пассажирском рейсе, обслуживание которого относится к компетенции гражданского аэропорта BER.
О пассажирах или грузе самолета пока ничего не известно. Министерства обороны и иностранных дел Германии пока не ответили на запрос DW о комментарии.
По данным российских государственных СМИ, самолетом президента рф владимира путина - "бортом №1" - является четырехдвигательный дальнемагистральный Ил-96-300ПУ. Это значительно модифицированный вариант пассажирского Ил-96, замечает DW.
Дополнение
После полномасштабного вторжения россии в Украину ЕС закрыл свое воздушное пространство для российских перевозчиков, поэтому самолет из рф - незаурядное событие, вызвавшее интерес в социальных сетях.