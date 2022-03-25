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Российский корабль обстрелял Санжейку в Одесской области, после чего объявил "гарантии безопасности" для морского прохода

Киев • УНН

 • 308067 просмотра

КИЕВ. 25 марта. УНН. Утром в пятницу русский корабль обстрелял населенный пункт Санжейку под Одессой, а через три часа с этого судна объявили о “гарантиях безопасности” для похода иностранных кораблей. Об этом сообщают Военно-морские силы ВСУ в Facebook, пишет УНН.

Российский корабль обстрелял Санжейку в Одесской области, после чего объявил "гарантии безопасности" для морского прохода

Цитата

“Сегодня в 7.15-7.30 российский корабль обстрелял населенный пункт Санжейку под Одессой, а через 3 часа тот же корабль объявляет о "гарантии безопасности для прохода судов”, - сообщили в ВМС.

Детали

Отмечается, что с первых дней вторжения рф объявила зоной боевых действий северо западную часть Черного моря, и в нарушение норм безопасности гражданского судоходства и международного гуманитарного права начала обстрелы иностранных гражданских судов.

Так, в результате ракетных ударов они потопили сухогруз под флагом Панамы "Helt", было поражено танкер под флагом Молдовы "Millennial Spirit", а в северной части Черного моря на якорной стоянке попали под обстрелы и получили значительные повреждения два балкеры "Namura Queen" и "Lord Nelson", флаг Панамы. Совершая пиратские действия кораблями рф было захвачено в плен судно Морской поисково-спасательной службы "Sapfir", что выполнял гуманитарную миссию.

А теперь, в разрез незаконных действий в акваториях Черного и Азовского морей и ударов по гражданским судам, российский генерал объявляет "создание с 25 марта гуманитарного коридора для безопасного выхода иностранных судов из украинских портов".

В ВМС указывают, что это тот самый генерал, который дает приказы о ковровых бомбардировках Мариуполя и других городов Украины, по его приказам обстреливают автомобили мирных граждан, пытающихся гуманитарными коридорами вырваться из окруженного города. А сейчас он заявляет о подобном коридоре для гражданских судов, при этом ни один из российских адмиралов его слова не подтвердил.

“Попытка подать себя с гуманной стороны лишь является манипуляцией. Если рф действительно намерена обеспечить гуманитарные миссии, то в первую очередь нужно перестать уничтожать согласованные гуманитарные коридоры, прекратить боевые действия и отвести свои войска из Украины и корабли с украинской исключительно морской экономической зоны”, - отметили в Военно-морских силах.

Ранее

Как писал УНН, накануне оккупанты совершили обстрел из корабельной артиллерии в Одесской области, но все снаряды упали в море.

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