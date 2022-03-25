Російський корабель обстріляв Санжійку на Одещині, після чого оголосив “гарантії безпеки” для морського проходу
Київ • УНН
КИЇВ. 25 березня. УНН. Зранку у п’ятницю російський корабель обстріляв населений пункт Санжійку під Одесою, а через три години із цього судна оголосили про “гарантії безпеки” для походу іноземних кораблів. Про це повідомляють Військово-морські сили ЗСУ у Facebook, пише УНН.
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“Сьогодні о 7.15-7.30 російський корабель обстріляв населений пункт Санжійку під Одесою, а через 3 години той же корабель оголошує про "гарантії" безпеки для проходу суден”, - повідомили у ВМС.
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Зазначається, що з перших днів вторгнення рф оголосила зоною бойових дій північно західну частину Чорного моря, та в порушення норм безпеки цивільного судноплавства та міжнародного гуманітарного права почала обстріли іноземних цивільних суден.
Так, внаслідок ракетних ударів вони потопили суховантажне судно під прапором Панами "Helt", було вражено танкер під прапором Молдови "Millennial Spirit", а у північній частині Чорного моря на якірній стоянці потрапили під обстріли та зазнали значних ушкоджень два балкери "Namura Queen" та "Lord Nelson", прапор Панами. Здійснюючи піратські дії кораблями рф було захоплено у полон судно Морської пошуково-рятувальної служби "Sapfir", що виконувало гуманітарну місію.
А тепер, в розріз незаконних дій в акваторіях Чорного та Азовського морів та ударів по цивільним суднам, російський генерал оголошує "створення з 25 березня гуманітарного коридору для безпечного виходу іноземних суден із українських портів".
У ВМС вказують, що це той самий генерал, який дає накази про килимові бомбардування Маріуполя та інших міст України, за його наказами обстрілюють автомобілі мирних громадян, які намагаються гуманітарними коридорами вирватися з оточеного міста. А зараз він заявляє про подібний коридор для цивільних суден, при цому жоден з російських адміралів його слова не підтвердив.
“Намагання подати себе з гуманної сторони лише є маніпуляцією. Якщо рф дійсно має намір забезпечити гуманітарні місії, то в першу чергу потрібно перестати знищувати погоджені гуманітарні коридори, припинити бойові дії та відвести свої війська з України і кораблі з української виключно морської економічної зони”, - наголосили у Військово-морських силах.
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Як писав УНН, напередодні окупанти здійснили обстріл з корабельної артилерії на Одещині, але всі снаряди впали в море.