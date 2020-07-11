Российский хоккеист умер в 23-летнем возрасте
Киев • УНН
КИЕВ. 11 июля. УНН. Высшая хоккейная лига сообщила о смерти 23-летнего хоккеиста из России Павла Крутия, сообщает УНН со ссылкой на сайт лиги.
Хоккеист находился на тренировочных сборах хоккейного клуба “Южный Урал” и почувствовал себя плохо. Ему была оказана первая медицинская помощь врачом клуба. Игрок был доставлен машиной скорой помощи в реанимацию, где скончался. Предварительный диагноз — тромбоэмболия легочной артерии.
Отмечено, что ранее спортсмен не имел жалоб на здоровье.
Заметим, что в прошлом сезоне хоккеист выступал за “Сарыарка” — 11 очков в 32 матчах.