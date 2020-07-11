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Російський хокеїст помер у 23-річному віці

Російський хокеїст помер у 23-річному віці

Київ • УНН

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КИЇВ. 11 липня. УНН. Вища хокейна ліга повідомила про смерть 23-річного хокеїста з Росії Павла Крутія, повідомляє УНН з посиланням на сайт ліги.

Хокеїст перебував на тренувальних зборах хокейного клубу “Південний Урал” і відчув себе погано. Йому була надана перша медична допомога лікарем клубу. Гравець був доставлений машиною швидкої допомоги в реанімацію, де помер. Попередній діагноз — тромбоемболія легеневої артерії.

Зазначено, що раніше спортсмен не мав скарг на здоров’я.

Зауважимо, що минулого сезону хокеїст виступав за “Саріарку” — 11 очок в 32 матчах.

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