Російський хокеїст помер у 23-річному віці
Київ • УНН
КИЇВ. 11 липня. УНН. Вища хокейна ліга повідомила про смерть 23-річного хокеїста з Росії Павла Крутія, повідомляє УНН з посиланням на сайт ліги.
Хокеїст перебував на тренувальних зборах хокейного клубу “Південний Урал” і відчув себе погано. Йому була надана перша медична допомога лікарем клубу. Гравець був доставлений машиною швидкої допомоги в реанімацію, де помер. Попередній діагноз — тромбоемболія легеневої артерії.
Зазначено, що раніше спортсмен не мав скарг на здоров’я.
Зауважимо, що минулого сезону хокеїст виступав за “Саріарку” — 11 очок в 32 матчах.