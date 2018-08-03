СМИ РФ: спецслужбы США отрицают, что сотрудница посольства имела доступ к секретным данным

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КИЕВ. 3 августа. УНН. Секретная служба США категорически опровергла информацию британской газеты The Guardian о наличии доступа к секретной информации у россиянки, которая была уволена из американского посольства в Москве. Об этом сообщил российским СМИ в четверг представитель пресс-службы Секретной службы Мазон Браймен, информирует УНН.

“Сотрудники Секретной службы США, являющиеся гражданами иностранного государства, никак не могут иметь доступ к информации, касающейся национальной безопасности”, — заявил он в ответ на просьбу прокомментировать статью британской газеты от 2 августа.

В заявлении на сайте Секретной службы, эта статья названа “безответственной и неточной”, основанной “на утверждениях анонимных источников”. “До того, как The Guardian опубликовала свою статью, Секретная служба предоставила редакции наше официальное заявление, а также информацию, ясно опровергающую необоснованные данные”, — сообщила пресс-служба ведомства.

По данным The Guardian, предполагаемый агент российских спецслужб более 10 лет работал в американском посольстве в Москве. Газета утверждает, что у сотрудницы был доступ к официальной почтовой системе Секретной службы США, а также к расписанию президентов (прошлого и действующего), вице-президентов и их жен, а также Хиллари Клинтон.

Как сообщал УНН, британское издание сообщило, что агент спецслужб РФ более 10 лет работал в посольстве США в Москве.

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