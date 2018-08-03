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ЗМІ РФ: спецслужби США заперечують, що співробітниця посольства мала доступ до секретних даних

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 серпня. УНН. Секретна служба США категорично спростувала інформацію британської газети The Guardian про наявність доступу до секретної інформації у росіянки, яка була звільнена з американського посольства в Москві. Про це повідомив російським ЗМІ в четвер представник прес-служби Секретної служби Мазон Браймен, інформує УНН.

“Співробітники Секретної служби США, які є громадянами іноземної держави, ніяк не можуть мати доступ до інформації, що стосується національної безпеки”, — заявив він у відповідь на прохання прокоментувати статтю британської газети від 2 серпня.

У заяві на сайті Секретної служби, ця стаття названа “безвідповідальною і неточною”, заснованої “на твердженнях анонімних джерел”. “До того, як The Guardian опублікувала свою статтю, Секретна служба надала редакції нашу офіційну заяву, а також інформацію, яка ясно спростовує необгрунтовані дані”, — повідомила прес-служба відомства.

За даними The Guardian, ймовірний агент російських спецслужб більше 10 років працював в американському посольстві в Москві. Газета стверджує, що у співробітниці був доступ до офіційної поштової системі Секретної служби США, а також до розкладу президентів (минулого і діючого), віце-президентів та їхніх дружин, а також Хілларі Клінтон.

Як повідомляв УНН, британське видання повідомило, що агент спецслужб РФ більше 10 років працював в посольстві США у Москві.

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