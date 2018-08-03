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Российские СМИ сообщили общее количество туристов на ЧМ-2018, больше всего - из Китая

Российские СМИ сообщили общее количество туристов на ЧМ-2018, больше всего - из Китая

Киев  •  УНН

 • 9888 просмотра

КИЕВ. 3 августа. УНН. Общее количество гостей чемпионата мира по футболу в России составило 6,8 млн человек, в том числе 3,4 млн иностранных туристов. Об этом российским СМИ сообщил глава Ростуризма Олег Сафонов, передает УНН.

Федеральное агентство по туризму совместно с местными властями 11 городов, в которых проводились матчи чемпионата мира по футболу, подвели его итоги. Общее количество гостей мундиаля, который прошел с 14 июня по 15 июля, составило порядка 6,8 млн человек. Из них 3,4 млн были иностранными гражданами, сказал Сафонов СМИ. При этом отмечается, что по предварительным оценкам агентства, по первоначальным оценкам ожидался всего 1 млн иностранных туристов.

По данным Ростуризма, которые приводит издание, города-участники ЧМ-2018 приняли более чем на 40% больше туристов, чем в аналогичном периоде 2017 года. Самым посещаемым городом стала Москва, ее посетили более 3 млн туристов, из которых 2 млн были иностранными гражданами. Отмечается, что наибольшее количество туристов прибыло в Москву из Китая (223,2 тысяч человек), США (167,4 тысяч), Германии (81,6 тысяч), Нидерландов (61,9 тысяч) и Франции (45,1 тысяч).

Также российский чиновник пришел к выводу, что ЧМ-2018 для России сделал: “вклад в формирование правильного образа нашей страны как привлекательного туристического направления, что является залогом долгосрочного роста въездного потока”.

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