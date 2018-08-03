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Російські ЗМІ повідомили загальну кількість туристів на ЧС-2018, найбільше - з Китаю

Російські ЗМІ повідомили загальну кількість туристів на ЧС-2018, найбільше - з Китаю

Київ • УНН

 • 9888 перегляди

КИЇВ. 3 серпня. УНН. Загальна кількість гостей чемпіонату світу з футболу в Росії склало 6,8 млн осіб, в тому числі 3,4 млн іноземних туристів. Про це російським ЗМІ повідомив голова Ростуризму Олег Сафонов, передає УНН.

Федеральне агентство по туризму спільно з місцевою владою 11 міст, в яких проводилися матчі чемпіонату світу з футболу, підвели його підсумки. Загальна кількість гостей мундіалю, який пройшов з 14 червня по 15 липня, склало близько 6,8 млн осіб. З них 3,4 млн були іноземними громадянами, сказав Сафонов ЗМІ. При цьому наголошується, що за попередніми оцінками агентства, за попередніми оцінками очікувався всього 1 млн іноземних туристів.

За даними Ростуризму, які наводить видання, міста-учасники ЧС-2018 прийняли більше ніж на 40% більше туристів, ніж в аналогічному періоді 2017 року. Найбільш відвідуваним містом стала Москва, її відвідали понад 3 млн туристів, з яких 2 млн були іноземними громадянами. Відзначається, що найбільша кількість туристів прибуло в Москву з Китаю (223,2 тисяч осіб), США (167,4 тисяч), Німеччини (81,6 тисяч), Нідерландів (61,9 тисяч) і Франції (45,1 тисяч).

Також російський чиновник дійшов висновку, що ЧС-2018 для Росії здійснив: “вклад у формування правильного образу нашої країни як привабливого туристичного напрямку, що є запорукою довгострокового зростання в’їзного потоку”.

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