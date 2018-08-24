Российские СМИ узнали выводы о причинах пожара в ТРЦ "Зимняя вишня"
Киев • УНН
КИЕВ. 24 августа. УНН. “Бюро независимых экспертиз” по назначению старшего следователя при председателе Следственного комитета России Рустама Габдуллина изучило обстоятельства пожара в ТРЦ “Зимняя вишня” пришло к выводу, что электропроводка в здании находилась в плохом состоянии, а вероятным источником пожара стали светодиодные плафоны освещения, сообщает УНН со ссылкой на издание “Коммерсант”.
Когда в Кемерово в марте началась оттепель, то с протекающей крыши стала капать вода. Она стала заливаться в плафоны, которые стали периодически гаснуть. Служащие ТРЦ не придали этому значения, однако в день пожара 25 марта светильники оказались практически залиты водой, и произошло короткое замыкание.
Эксперты указали, что в теории звенья электропроводки в ТРЦ должны были быть защищены от короткого замыкания автоматическими выключателями, но в день пожара они не сработали. По одной версии они были неисправны, а по другой и вовсе отсутствовали. Есть и вариант, что аварийные выключатели не среагировали на проблемы из-за слишком большого количества проводов и соединений. В любом случае ответить на этот вопрос будет проблематично, поскольку здание после трагедии было снесено.
Возгорание в ТРЦ “Зимняя вишня” возникло на последнем этаже, где находились кинозалы. В результате произошедшего погибли 60 человек, большинство из них — дети. После пожара правоохранительные органы арестовали 11 человек. Среди них собственники и управляющие торговым центром, охранник, ответственные за ввод в эксплуатацию пожарной сигнализации и тушение пожара.
Как сообщал УНН, пожарный Андрей Бурсин, которого обвиняют в халатности по уголовному делу о пожаре в торговом центре “Зимняя вишня” в российском Кемерово, пытался покончить с собой в СИЗО.